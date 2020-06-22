Нативная Сеть Push - уведомлений Megapu.sh

Отправлено Сегодня, 07:58

Всем добрый день!

Мы рады представить вам одну из ведущих рекламных сетей - MegaPu.sh!

Будучи полноценной DSP платформой и единственным источником ВСЕГО мирового push-трафика, MegaPu.sh не стоит на месте и, учитывая требования рекламодателей и новейшие направления маркетинга, предлагает своим пользователям не только проверенный годами и популярный в партнерском маркетинге рекламный формат push уведомлений, но и свежие решения, одним из которых является First Page Ads/FPA, который является pop-up рекламой и предоставляет уникальные возможности для создания эффективных рекламных кампаний, максимизации ROI и представления качественного контента целевой аудитории.

Преимущества рекламной сети MegaPush:

Трафик от 100+ партнеров Мин ставка за клик от 0,001 $ Высококачественный трафик в огромных объемах WW трафик на основе cpc модели Высокий уровень конверсий 3% реферальная программа Удобный интерфейс Встроенный трекер Высококвалифицированная служба поддержки и т.д.

MegaPu.sh является уникальной рекламной платформой для рекламодателей, вебмастеров и других представителей партнерского маркетинга, поскольку здесь пользователям предоставляется возможность рекламировать товары, услуги и CPA оффера всевозможных вертикалей: Дейтинг, Гемблинг, Товарка, Свипстейки, Бинарные опционы, Новости и так далее, без каких-либо ограничений, таким образом создавая все необходимые условия для максимизации связок.

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: MegaPu.sh - лидирующая рекламная сеть.

Сообщение отредактировал MegaPush: Сегодня, 07:59