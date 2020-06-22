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Нативная Сеть Push - уведомлений Megapu.sh

Автор темы MegaPush, Сегодня, 07:58

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#1 MegaPush

MegaPush

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Отправлено Сегодня, 07:58

Всем добрый день!

Мы рады представить вам одну из ведущих рекламных сетей - MegaPu.sh!

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Будучи полноценной DSP платформой и единственным источником ВСЕГО мирового push-трафика, MegaPu.sh не стоит на месте и, учитывая требования рекламодателей и новейшие направления маркетинга, предлагает своим пользователям не только проверенный годами и популярный в партнерском маркетинге рекламный формат push уведомлений, но и свежие решения, одним из которых является First Page Ads/FPA, который является pop-up рекламой и предоставляет уникальные возможности для создания эффективных рекламных кампаний, максимизации ROI и представления качественного контента целевой аудитории.

 

Преимущества рекламной сети MegaPush:

  1. Трафик от 100+ партнеров
  2. Мин ставка за клик от 0,001 &#36;
  3. Высококачественный трафик в огромных объемах
  4. WW трафик на основе cpc модели 
  5. Высокий уровень конверсий
  6. 3% реферальная программа 
  7. Удобный интерфейс
  8. Встроенный трекер
  9. Высококвалифицированная служба поддержки и т.д.

 

 

MegaPu.sh является уникальной рекламной платформой для рекламодателей, вебмастеров и других представителей партнерского маркетинга, поскольку здесь пользователям предоставляется возможность рекламировать товары, услуги и CPA оффера всевозможных вертикалей: Дейтинг, Гемблинг, Товарка, Свипстейки, Бинарные опционы, Новости и так далее, без каких-либо ограничений, таким образом создавая все необходимые условия для максимизации связок.


 

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: MegaPu.sh - лидирующая рекламная сеть.


Сообщение отредактировал MegaPush: Сегодня, 07:59

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