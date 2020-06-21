Набор в команду(Работа онлайн)

Всем привет.
Нам требуются люди в связи с расширениями основных направлений в наш дружный коллектив.
Вся наша деятельность в онлайне, работаем в разных направлениях как серых так и белых.
Если вы без опыта, мы можем гарантировать вам доход первый месяц 50-100$ в день, далее чем больше работаете тем больше зарабатываете.
Доход до 600-800$ в день не предел.
Берём как новичков так и специалистов если вы подходите по требованиям указаным ниже:
Что от вас нужно:
1) Компьютер и доступ в интернет, можете работать из любой точки мира.
2) Очень важный аспект адекватность.
3) Стремление развиваться самим и помогать в развитии команды.
4) Обучаемость
Все подробности вы можете узнать написав в Telegram: @smartsunset
В сообщении указывайте.
Ваши уменя, сколько времени готовы работать в день, к какому доходу стремитесь
Оплата:
Возможна как ежедневно так и разв неделю.
Мы не связаны с наркотиками, оружием и прочей чернухой.
Если вы пишите что вы скамер и гордитесь этим, сообщение будет игнорироваться.