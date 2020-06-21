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Набор в команду(Работа онлайн)

Автор темы workteam, Сегодня, 09:08

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#1 workteam

workteam

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 09:08

Всем привет. 
Нам требуются люди в связи с расширениями основных направлений в наш дружный коллектив.
Вся наша деятельность в онлайне, работаем в разных направлениях как серых так и белых.
Если вы без опыта, мы можем гарантировать вам доход первый месяц 50-100$ в день, далее чем больше работаете тем больше зарабатываете.
Доход до 600-800$ в день не предел. 
Берём как новичков так и специалистов если вы подходите по требованиям указаным ниже:
 
Что от вас нужно:
1) Компьютер и доступ в интернет, можете работать из любой точки мира. 
2) Очень важный аспект адекватность. 
3) Стремление развиваться самим и помогать в развитии команды. 
4) Обучаемость 
 
Все подробности вы можете узнать написав в Telegram: @smartsunset
В сообщении указывайте. 
Ваши уменя, сколько времени готовы работать в день, к какому доходу стремитесь 
 
Оплата:
Возможна как ежедневно так и разв неделю. 
 
Мы не связаны с наркотиками, оружием и прочей чернухой.
Если вы пишите что вы скамер и гордитесь этим, сообщение будет игнорироваться.

 


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