Набор в команду(Работа онлайн)

Отправлено Сегодня, 09:08

Всем привет.

Нам требуются люди в связи с расширениями основных направлений в наш дружный коллектив.

Вся наша деятельность в онлайне, работаем в разных направлениях как серых так и белых.

Если вы без опыта, мы можем гарантировать вам доход первый месяц 50-100$ в день, далее чем больше работаете тем больше зарабатываете.

Доход до 600-800$ в день не предел.

Берём как новичков так и специалистов если вы подходите по требованиям указаным ниже:

Что от вас нужно:

1) Компьютер и доступ в интернет, можете работать из любой точки мира.

2) Очень важный аспект адекватность.

3) Стремление развиваться самим и помогать в развитии команды.

4) Обучаемость

Все подробности вы можете узнать написав в Telegram: @smartsunset

В сообщении указывайте.

Ваши уменя, сколько времени готовы работать в день, к какому доходу стремитесь

Оплата:

Возможна как ежедневно так и разв неделю.

Мы не связаны с наркотиками, оружием и прочей чернухой.

Если вы пишите что вы скамер и гордитесь этим, сообщение будет игнорироваться.