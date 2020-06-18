Полный спектр IT услуг. Сайты, скрипты, софт, дизайн и многое другое.

Отправлено Вчера, 15:13

Доброго времени суток, друзья! В этом топике я хотел бы познакомить Вас с компанией SHTAZI-IT







Наша компания создана в этом году. Костяк команды состоит из профессионалов, работающих в сфере IT более 8 лет. С нами работают, потому что мы регулярно онлайн, делаем качесвтенно, соблюдаем сроки и бережем свою репутацию.



Чем занимается наша команда?



Если в кратце: брейнштормим, проектируем, разрабатываем, находим нестандартные решения. Наши клиенты работают в различных нишах, поэтому мы работаем с любыми продуктами и самыми смелыми идеями, помогаем развить потенциал стартапов и решаем проблемы действующего бизнеса.



Что мы делаем лучше всего?



- Админки, сервисы;

- Landing Page;

- Программирование на Python, PHP, HTML, CSS;

- Веб-дизайн;

- Парсеры, регеры, чекеры и т.д.;

- Программное обеспечение под Windows;

- Магазины с приемом Биткоина, скрипты;

- Программы GUI;

- HighLoad скрипты, криптоботы (C/C++);

- Дорабатываем Open Source

- Пишем сервисы на WordPress и bitrix.





Отзывы и примеры работ на нашем сайте: shtazi.ru

По всем вопросам обращайтесь в Telegram: @gustavedore

Или звоните по телефону: +7(495)-740-54-82