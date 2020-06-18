Доброго времени суток, друзья! В этом топике я хотел бы познакомить Вас с компанией SHTAZI-IT
Наша компания создана в этом году. Костяк команды состоит из профессионалов, работающих в сфере IT более 8 лет. С нами работают, потому что мы регулярно онлайн, делаем качесвтенно, соблюдаем сроки и бережем свою репутацию.
Чем занимается наша команда?
Если в кратце: брейнштормим, проектируем, разрабатываем, находим нестандартные решения. Наши клиенты работают в различных нишах, поэтому мы работаем с любыми продуктами и самыми смелыми идеями, помогаем развить потенциал стартапов и решаем проблемы действующего бизнеса.
Что мы делаем лучше всего?
- Админки, сервисы;
- Landing Page;
- Программирование на Python, PHP, HTML, CSS;
- Веб-дизайн;
- Парсеры, регеры, чекеры и т.д.;
- Программное обеспечение под Windows;
- Магазины с приемом Биткоина, скрипты;
- Программы GUI;
- HighLoad скрипты, криптоботы (C/C++);
- Дорабатываем Open Source
- Пишем сервисы на WordPress и bitrix.
Отзывы и примеры работ на нашем сайте: shtazi.ru
По всем вопросам обращайтесь в Telegram: @gustavedore
Или звоните по телефону: +7(495)-740-54-82
Полный спектр IT услуг. Сайты, скрипты, софт, дизайн и многое другое.
#1
Отправлено Вчера, 15:13
Доброго времени суток, друзья! В этом топике я хотел бы познакомить Вас с компанией SHTAZI-IT
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