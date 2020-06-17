ГринКард мошенники

Навязчивая реклама в Фейсбуке предлагает поучаствовать в получении ГринКард в обмен на то, чтоб проголосовать против поправок в конституцию. Вот сайт, что их рекламируют: http://greencard.legal Контора называется Goldstein Law Chance & J Зашёл я на их сайт и выглядит всё вполне респектабельно. И написано всё верно - с моими мыслями совпадает, логично всё вроде. С дуру отправил им чуть больше 200 баксов, но никакой реакции в ответ. Понял, что лоханулся. Начал гуглить, а такой компании нет!!! Точнее сайт их где-то на двадцатом месте в поиске, а единственная компания подобная в штатах - юристы, что под насилие заточены. В общем глупость я совершил и других предостерегаю!!! Бабки я свои не верну, но хоть других предупрежу. Еще и в ТГ на нескольких каналах товарищ мой видел! Я ему говорил, чтоб скринил, но уже нет той рекламы. До голосования еще прилично времени, а мошенники уже нашего брата пошли стричь и не госдеп это вовсе и даже не амеры, судя по всему! Свои видать! Как в песне: свой как гной! Кризис доверия - беда нашего общества! Человек человеку волк! Хочу валить отсюда!