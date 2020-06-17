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ГринКард мошенники

Автор темы Genadiy25, Сегодня, 00:34

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В теме одно сообщение

#1 Genadiy25

Genadiy25

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 00:34

Навязчивая реклама в Фейсбуке предлагает поучаствовать в получении ГринКард в обмен на то, чтоб проголосовать против поправок в конституцию. Вот сайт, что их рекламируют: http://greencard.legal  Контора называется Goldstein Law Chance & J Зашёл я на их сайт и выглядит всё вполне респектабельно. И написано всё верно - с моими мыслями совпадает, логично всё вроде. С дуру отправил им чуть больше 200 баксов, но никакой реакции в ответ. Понял, что лоханулся. Начал гуглить, а такой компании нет!!! Точнее сайт их где-то на двадцатом месте в поиске, а единственная компания подобная в штатах - юристы, что под насилие заточены. В общем глупость я совершил и других предостерегаю!!! Бабки я свои не верну, но хоть других предупрежу.  Еще и в ТГ на нескольких каналах товарищ мой видел! Я ему говорил, чтоб скринил, но уже нет той рекламы.  До голосования еще прилично времени, а мошенники уже нашего брата пошли стричь и не госдеп это вовсе и даже не амеры, судя по всему! Свои видать! Как в песне: свой как гной! Кризис доверия - беда нашего общества! Человек человеку волк! Хочу валить отсюда!
 

 


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На правах рекламы

#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 26 211 сообщений
8 449
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 00:44

:laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:

 

Да эта поганая гринкарта даром ни одному нормальному человеку сегодня не нужна!

Только полный даун поедет сейчас из России, находящейся на взлете - в прогнивший, сошедший с ума и рушащийся на наших глазах Пиндостан!   :blue:

 

А тебе, Genadiy25, так и надо!!!

Ни капли не жаль предателя (и дурачка вдобавок)!

А я, и вся моя семья, и все мои знакомые - идем голосовать ЗА поправки!

Мы все - ЗА Путина!!!

 

:thumbsup:

 

 

не госдеп это вовсе и даже не амеры, судя по всему! Свои видать! Как в песне: свой как гной!

 

Да какой ты нам, Россиянам, "свой"?!?!?!

Предатель и перебежчик!  Да еще и умом обделен...

Молодцы мошенники, что вертят таких, как ты, уродов на хую!  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :thumbsup:

 

 

 

 

 

Хочу валить отсюда!

 

Да вали, вали!.. :)

Одним говном будет меньше...

И Навального с собой захвати, чтоб не воняло тут...  :blue:

Только потом не приползай на карачках и не просись обратно, как делают в итоге 8 из 10 сдриснувших "на Запад"... ;)


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