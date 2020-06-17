ГринКард мошенники

Отправлено Сегодня, 00:44

Да эта поганая гринкарта даром ни одному нормальному человеку сегодня не нужна!

Только полный даун поедет сейчас из России, находящейся на взлете - в прогнивший, сошедший с ума и рушащийся на наших глазах Пиндостан!

А тебе, Genadiy25, так и надо!!!

Ни капли не жаль предателя (и дурачка вдобавок)!

А я, и вся моя семья, и все мои знакомые - идем голосовать ЗА поправки!

Мы все - ЗА Путина!!!

не госдеп это вовсе и даже не амеры, судя по всему! Свои видать! Как в песне: свой как гной!

Да какой ты нам, Россиянам, "свой"?!?!?!

Предатель и перебежчик! Да еще и умом обделен...

Молодцы мошенники, что вертят таких, как ты, уродов на хую!

Хочу валить отсюда!

Да вали, вали!..

Одним говном будет меньше...

И Навального с собой захвати, чтоб не воняло тут...

Только потом не приползай на карачках и не просись обратно, как делают в итоге 8 из 10 сдриснувших "на Запад"...