Платные прокси - бесплатно [XProxy.Pro]

Отправлено Сегодня, 08:47

Доброго времени суток, путник!

Мы - команда XPROXY.PRO хотим предоставить тебе уникальный сервис, в котором команда разработчиков постаралась продумать все до мелочей. Мы создали этот проект с нуля, написав каждую строку кода сайта, биллинга и своего прочего софта самостоятельно и с любовью.

В данный момент мы хотим предложить вам уникальную возможность.

На все тарифы мы включили специальную цену 1$ на покупку и продление тарифа на час или на день.

Мы - молодой сервис, уверенный в себе, и хотели бы предоставить нашим клиентам массовый тест. Мы бы предоставили его абсолютно бесплатно, но тестировать систему оплаты тоже нужно, поэтому и установили символическую цену в 1$.

Мы просим всех вас, кому интересны услуги прокси, протестировать наши услуги на максимум? и если вы найдете недочеты, минусы или просто хотите критиковать нас - просим сделать это, а лучше сообщить нам напрямую по контактам внизу темы.

Список доступных тарифов можно посмотреть здесь https://xproxy.pro/tariffs#tab_1 , не забывайте - заказать любой из них, вы можете всего лишь за 1$

В данный момент доступна оплата BTC, позже добавим еще платежный агрегатор.

Реферальная система будет доступна в ближайшие дни, авторы софтов и владельцы сервисов где требуются прокси, пишите - договоримся на самые выгодные условия, которые больше никто не сможет предложить.

Наши координаты в интернете:

Jabber: xproxy@thesecure.biz

Это не финишная коммерческая тема, это лишь платные прокси - бесплатно! Скоро будет интереснее.