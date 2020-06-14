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Платные прокси - бесплатно [XProxy.Pro]

Автор темы xproxy, Сегодня, 08:47

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#1 xproxy

xproxy

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 08:47

Доброго времени суток, путник!
 
Мы - команда XPROXY.PRO  хотим предоставить тебе уникальный сервис, в котором команда разработчиков постаралась продумать все до мелочей. Мы создали этот проект с нуля, написав каждую строку кода сайта, биллинга и своего прочего софта самостоятельно и с любовью.
 
В данный момент мы хотим предложить вам уникальную возможность.
 
На все тарифы мы включили специальную цену 1$ на покупку и продление тарифа на час или на день.
Мы - молодой сервис, уверенный в себе, и хотели бы предоставить нашим клиентам массовый тест. Мы бы предоставили его абсолютно бесплатно, но тестировать систему оплаты тоже нужно, поэтому и установили символическую цену в 1$.
Мы просим всех вас, кому интересны услуги прокси, протестировать наши услуги на максимум? и если вы найдете недочеты, минусы или просто хотите критиковать нас - просим сделать это, а лучше сообщить нам напрямую по контактам внизу темы.
 
Список доступных тарифов можно посмотреть здесь https://xproxy.pro/tariffs#tab_1 , не забывайте - заказать любой из них, вы можете всего лишь за 1$
 
В данный момент доступна оплата BTC, позже добавим еще платежный агрегатор.
 
Реферальная система будет доступна в ближайшие дни, авторы софтов и владельцы сервисов где требуются прокси, пишите - договоримся на самые выгодные условия, которые больше никто не сможет предложить.
 
Наши координаты в интернете:
 
Jabber: xproxy@thesecure.biz
Telegram: https://t.me/xproxypro (кликай, обходи кидал)
 
 
 
Это не финишная коммерческая тема, это лишь платные прокси - бесплатно! Скоро будет интереснее.

 


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