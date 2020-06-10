CPAIKON.COM – прямой рекламодатель и CPA-сеть! Мы и есть Азия!

CPAIKON.COM – вы хотели Азию? Мы и есть Азия!
Хватит тестировать – пора зарабатывать!
Мы — CPA Ikon, партнерская программа с кучей отличных NUTRA офферов, с собственным колл-центром, который по первому требованию может изменить скрипт продажи, чтобы увеличить ваш аппрув и мигом прозвонит все ваши лиды на отличном языке ГЕО, в котором работает оффер!
Почему стоит работать с нами?
- Авторские whitehat офферы с хорошим ROI и без запретов;
- Лучшие по конверсии NUTRA офферы в Азии;
- Отзывчивая техподдержка быстро отвечает на вопросы;
- Местные рекламодатели и внутренние офферы обеспечат высокие выплаты и отличный аппрув;
- Стабильные платежи 2 раза в неделю удобным для вас способом;
- Прибыльные ГЕО, колл-центры с носителями языка и качественным прозвоном;
- Собственные рекламные материалы, которые отлично конвертируются и проходят модерацию, мы можем корректно перевести ваши креативы на вьетнамский, хинди и прочие языки, которые необходимы для работы с оффером;
- Выдаем повышенные ставки!
Контакты:
Менеджер Марина: @maryikon / mk@cpaikon.com
Менеджер Влад: @ikonvl / vl@cpaikon.com