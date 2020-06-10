CPAIKON.COM – прямой рекламодатель и CPA-сеть! Мы и есть Азия!

Отправлено Сегодня, 14:37

CPAIKON.COM – вы хотели Азию? Мы и есть Азия!

Хватит тестировать – пора зарабатывать!

NUTRA офферов, с собственным колл-центром, который по первому требованию может изменить скрипт продажи, чтобы увеличить ваш аппрув и мигом прозвонит все ваши лиды на отличном языке ГЕО, в котором работает оффер! Мы — CPA Ikon , партнерская программа с кучей отличныхофферов, с собственным колл-центром, который по первому требованию может изменить скрипт продажи, чтобы увеличить ваш аппрув и мигом прозвонит все ваши лиды на отличном языке ГЕО, в котором работает оффер!

Почему стоит работать с нами?

- Авторские whitehat офферы с хорошим ROI и без запретов;

- Лучшие по конверсии NUTRA офферы в Азии;

- Отзывчивая техподдержка быстро отвечает на вопросы;

- Местные рекламодатели и внутренние офферы обеспечат высокие выплаты и отличный аппрув;

- Стабильные платежи 2 раза в неделю удобным для вас способом;

- Прибыльные ГЕО, колл-центры с носителями языка и качественным прозвоном;

- Собственные рекламные материалы, которые отлично конвертируются и проходят модерацию, мы можем корректно перевести ваши креативы на вьетнамский, хинди и прочие языки, которые необходимы для работы с оффером;

- Выдаем повышенные ставки!

Контакты: