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CPAIKON.COM – прямой рекламодатель и CPA-сеть! Мы и есть Азия!

Автор темы CPAIKON, Сегодня, 14:37

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#1 CPAIKON

CPAIKON

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 14:37

 

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CPAIKON.COM – вы хотели Азию? Мы и есть Азия!

 

 
Хватит тестировать – пора зарабатывать!
Мы — CPA Ikon, партнерская программа с кучей отличных NUTRA офферов, с собственным колл-центром, который по первому требованию может изменить скрипт продажи, чтобы увеличить ваш аппрув и мигом прозвонит все ваши лиды на отличном языке ГЕО, в котором работает оффер!
 
Почему стоит работать с нами?
- Авторские whitehat офферы с хорошим ROI и без запретов;
- Лучшие по конверсии NUTRA офферы в Азии;
- Отзывчивая техподдержка быстро отвечает на вопросы;
- Местные рекламодатели и внутренние офферы обеспечат высокие выплаты и отличный аппрув;
- Стабильные платежи 2 раза в неделю удобным для вас способом;
- Прибыльные ГЕО, колл-центры с носителями языка и качественным прозвоном;
- Собственные рекламные материалы, которые отлично конвертируются и проходят модерацию, мы можем корректно перевести ваши креативы на вьетнамский, хинди и прочие языки, которые необходимы для работы с оффером;
- Выдаем повышенные ставки!
 
Контакты:
Менеджер Марина: @maryikon / mk@cpaikon.com
Менеджер Влад: @ikonvl / vl@cpaikon.com
 
Дружите с нами в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, TelegramFacebook

 


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