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Разыскивается крипто/forex траф

Автор темы affcountry, Сегодня, 14:02

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#1 affcountry

affcountry

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:02

Уважаемые дамы и господа!
 
Мы  - прямые рекламодатели, которые находятся в поиске трафика крипто/forex тематики.
 
От себя мы предлагаем этому трафу более 30-ти гео (ру/бурж), хороший конверт, высокие выплаты по CPA и не только.
 
Вам, уважаемые дамы и господа, мы предлагаем возможность обсудить удобные для вас модели работы, оперативную поддержку, готовность пойти навстречу пожеланиям и абсолютную честность в сотрудничестве.
 
Стучите в телеграм @myaffcountry или скайп live:.cid.468b6069580aa6e3 (Aff Country) и начинайте снимать сливки с уютно пристроенных лидов  :thumbsup:

 


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