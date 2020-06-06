Лям просмотров через три месяца. Удастся ли?

Отправлено Сегодня, 12:31

Всем привет!

Есть ютуб канал, 3-х летний. Знаю, что сделать и как, чтобы раскрутить его, но как то все стало рутиной. Бросаю едва начав.

Сам канал https://www.youtube....sable_polymer=1

Название изменится в дальнейшем, оформление тоже. Ролики без озвучки будут удалены.

Тему создаю, для того чтобы как то обязать себя, продолжать) То есть как то себя замотивировать. Советы, критика и прочее пока не требуются)

Цель до Сентября, Октября по 1-3 видео в день, без перерывов. Достичь от 1 млн. просмотров в месяц. Ролики мягко говоря не особо качественные, критики по ним не жду, и так понятно, дальнейшие планы на видео камеру снимать DIY, лайф хаки, обзоры и прочее.

Надеюсь удастся. Кому интересно, присоединяйтесь)

Итак, начнем…

Публикую первый ролик после длительного перерыва)