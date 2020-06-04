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Автореги Mail.ru(и не только) 2016-2018 г. Большой ассортимент!

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MailruTOP Новичок

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Обычный Отправлено Вчера, 18:49



Доброго времени суток друзья! Милости прошу посетить наш магазин авторег аккаунтов

В ассортименте имеются аккаунты Mail.ru с разным заполнением и параметрами, благодаря чему вы сможете подобрать их для своих нужд не переплачивая! Так же в наличии вы найдете аккаунты Yandex.ru(почта и диск не работают), Rambler.ru и BitconTalk.com



Доброго времени суток друзья! Милости прошу посетить наш магазин авторег аккаунтов Mailru.TOP В ассортименте имеются аккаунты Mail.ru с разным заполнением и параметрами, благодаря чему вы сможете подобрать их для своих нужд не переплачивая! Так же в наличии вы найдете аккаунты Yandex.ru(почта и диск не работают), Rambler.ru и BitconTalk.com



Для чего подойдут наши аккаунты?



- регистрации на различных сайтах, где требуется подтверждение по email;

- email рассылок(мощнейший инструмент партизанского маркетинга!);

- прогрева серверов для email рассылок;

- накрутки посетителей на сайте(если использовать кнопку входа через почту);

- получить бесплатно диск на 8 гб от Mail.ru =)



Как можно использовать акки Yandex.ru с нерабочей почтой и диском?



Такие аккаунты подходят для авторизации в яндекс мессенджере(можно делать подписки на каналы), яндекс маркете(можно ставить звезды на товары и оставлять отзывы) и на сайтах, где есть кнопка входа через яндекс, например kinopoisk.ru, drom.ru, fotostrana.ru, mylove.ru и т.д.



Преимущества нашего сервиса:



- успешно работаем на рынке аккаунтов с 2016 года;

- обширный ассортимент, любые объемы;

- у нас только проверенные аккаунты с длительной отлежкой 2016-2018 г;

- множество отзывов на других форумах(чтобы не нарушать правила, ссылки не публикуем, но можем дать в личной переписке);

- множество вариантов оплаты: WMR, WMZ, Yandex Money, Visa/Mastercard, Qiwi, Bitcoin и др. криптовалюты;





Приобрести можете в автоматическом режиме на сайте

Подписывайтесь на наш



По всем вопросам пишите в telegram @MailruTOP ( - регистрации на различных сайтах, где требуется подтверждение по email;- email рассылок(мощнейший инструмент партизанского маркетинга!);- прогрева серверов для email рассылок;- накрутки посетителей на сайте(если использовать кнопку входа через почту);- получить бесплатно диск на 8 гб от Mail.ru =)Такие аккаунты подходят для авторизации в яндекс мессенджере(можно делать подписки на каналы), яндекс маркете(можно ставить звезды на товары и оставлять отзывы) и на сайтах, где есть кнопка входа через яндекс, например kinopoisk.ru, drom.ru, fotostrana.ru, mylove.ru и т.д.- успешно работаем на рынке аккаунтов с 2016 года;- обширный ассортимент, любые объемы;- у нас только проверенные аккаунты с длительной отлежкой 2016-2018 г;- множество отзывов на других форумах(чтобы не нарушать правила, ссылки не публикуем, но можем дать в личной переписке);- множество вариантов оплаты: WMR, WMZ, Yandex Money, Visa/Mastercard, Qiwi, Bitcoin и др. криптовалюты;Приобрести можете в автоматическом режиме на сайте Mailru.TOP Подписывайтесь на наш Telegram-канал и получайте уведомления об акциях и поступлениях новых аккаунтов!По всем вопросам пишите в telegram @MailruTOP ( https://t.me/MailruTOP

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