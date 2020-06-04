Автореги Mail.ru(и не только) 2016-2018 г. Большой ассортимент!

Доброго времени суток друзья! Милости прошу посетить наш магазин авторег аккаунтов Mailru.TOP
В ассортименте имеются аккаунты Mail.ru с разным заполнением и параметрами, благодаря чему вы сможете подобрать их для своих нужд не переплачивая! Так же в наличии вы найдете аккаунты Yandex.ru(почта и диск не работают), Rambler.ru и BitconTalk.com
Для чего подойдут наши аккаунты?
- регистрации на различных сайтах, где требуется подтверждение по email;
- email рассылок(мощнейший инструмент партизанского маркетинга!);
- прогрева серверов для email рассылок;
- накрутки посетителей на сайте(если использовать кнопку входа через почту);
- получить бесплатно диск на 8 гб от Mail.ru =)
Как можно использовать акки Yandex.ru с нерабочей почтой и диском?
Такие аккаунты подходят для авторизации в яндекс мессенджере(можно делать подписки на каналы), яндекс маркете(можно ставить звезды на товары и оставлять отзывы) и на сайтах, где есть кнопка входа через яндекс, например kinopoisk.ru, drom.ru, fotostrana.ru, mylove.ru и т.д.
Преимущества нашего сервиса:
- успешно работаем на рынке аккаунтов с 2016 года;
- обширный ассортимент, любые объемы;
- у нас только проверенные аккаунты с длительной отлежкой 2016-2018 г;
- множество отзывов на других форумах(чтобы не нарушать правила, ссылки не публикуем, но можем дать в личной переписке);
- множество вариантов оплаты: WMR, WMZ, Yandex Money, Visa/Mastercard, Qiwi, Bitcoin и др. криптовалюты;
Приобрести можете в автоматическом режиме на сайте Mailru.TOP
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По всем вопросам пишите в telegram @MailruTOP (https://t.me/MailruTOP)