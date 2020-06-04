Beznal.Exchange – безопасный обмен, ввод/вывод ЭД и криптовалюты

Отправлено Вчера, 17:16

Каким должен быть современный сервис обмена электронных денег и вывода криптовалюты? Доступным и эффективным? Несомненно. Но и безопасным, гарантирующим получение клиентом своих денег.

Что предлагает сервис Beznal.Exchange?

Безопасно обменять любую крипто- и электронную валюту в столицах (Москва, Санкт-Петербург) и Сочи.

Быстро купить и продать криптовалюту.

Перевод денег на карты топовых российских банков.

Финансовые операции через Western Union, Contact и MoneyGram.

Оплату услуг интернет-сервисов (аккаунты бирж, хостинг, провайдер), Paypal.

Beznal.exchange предлагает клиентам простой и понятный интерфейс для проведения обмена. Несколько кликов – и деньги на счету:

по выгодному курсу;

без скрытых комиссий;

с защитой от резких колебаний курса.

К тому же, служба поддержки готова в любое время оказать помощь клиенту. Оператор проконсультирует, проверит статус заявки. Сервис работает круглосуточно. Заявки обрабатываются в любое время суток, даже в праздничные дни.

В работе сервиса Beznal.exchange используется алгоритм, гарантирующий безопасный и эффективный способ покупки криптовалюты. В отличие от операций на бирже, где поступление цифровых монет можно ждать несколько дней, сервис завершает сделку за 10 минут.

В распоряжении сервиса имеется достаточный объем финансовых резервов. Это обеспечивает быстроту совершения сделки, независимо от заявленного клиентом объема. Предлагаемое большое количество торговых партий позволяет продать криптомонету без дополнительной конвертации.

Контакты:

Сайт: https://beznal.exchange/

Вотсап: +7 931 104-47-27

Телеграм: @beznalexchange