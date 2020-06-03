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VKmix - начало пассивного дохода

Автор темы Vingronk, Сегодня, 05:43

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#1 Vingronk

Vingronk

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Обычный

Отправлено Сегодня, 05:43

VKmix - сервис  по накрутке статистики в социальных сетях. На этом и будем зарабатывать

vkmix.com - +20% к заработку (от меня)
 
Преимущества:
- ненадобность скачивать какое-либо ПО.
- бот работает круглосуточно, без остановки.
- аккаунты блокируются редко.[/SPOILER]

Магазины аккаунтов:
 deer.ee - база магазинов, в котором точно найдется нужный аккаунт.

Номера:
5sim.net - самые дешёвые Кот-д'Ивуар и Гана

Прокси:
proxy6.net 
Купон на 5% скидки - 06Gfk87m5V


Заработок:
Если бюджет желает лучшего, то можете покупать номера твиттер и зарегать, обязательно подтверждайте телефон, пока 15 минут не прошли. У меня максимум 2 дня такие аккаунты жили, каждый выводит в плюс. Когда авторизация слетает, не выкидывайте аккаунт, зайдите вручную и первый раз надо просто написать номер телефона. 
Можете и инстаграм регать, но надо IPv6 прокси (4 рубля за 3 дня на сайте выше), такие аккаунты живут дольше, но КД хуже. Чем дольше зарегистрирован аккаунт, тем лучше. 
А если бюджет больше, то стоит подумать о покупке инстаграм аккаунтов в одни руки.

Вывод:
Скупаю по 14 рублей за 1к баллов (можете находить других без проблем, даже с 20% из-за рефа выгодно).
2 инстаграм аккаунта (саморег) - чуть больше 1к баллов. Окуп за день, а живут уже неделю.
 
Тема не новая, но никто не в курсе о выгоде с твиттера.

Сообщение отредактировал Vingronk: Сегодня, 05:44

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