VKmix - начало пассивного дохода

VKmix - сервис по накрутке статистики в социальных сетях. На этом и будем зарабатывать
vkmix.com - +20% к заработку (от меня)
Преимущества:
- ненадобность скачивать какое-либо ПО.
- бот работает круглосуточно, без остановки.
- аккаунты блокируются редко.[/SPOILER]
Магазины аккаунтов:
Магазины аккаунтов:
deer.ee - база магазинов, в котором точно найдется нужный аккаунт.
Номера:
5sim.net - самые дешёвые Кот-д'Ивуар и Гана
Прокси:
proxy6.net
Купон на 5% скидки - 06Gfk87m5V
Купон на 5% скидки - 06Gfk87m5V
Заработок:
Если бюджет желает лучшего, то можете покупать номера твиттер и зарегать, обязательно подтверждайте телефон, пока 15 минут не прошли. У меня максимум 2 дня такие аккаунты жили, каждый выводит в плюс. Когда авторизация слетает, не выкидывайте аккаунт, зайдите вручную и первый раз надо просто написать номер телефона.
Можете и инстаграм регать, но надо IPv6 прокси (4 рубля за 3 дня на сайте выше), такие аккаунты живут дольше, но КД хуже. Чем дольше зарегистрирован аккаунт, тем лучше.
А если бюджет больше, то стоит подумать о покупке инстаграм аккаунтов в одни руки.
Вывод:
Скупаю по 14 рублей за 1к баллов (можете находить других без проблем, даже с 20% из-за рефа выгодно).
2 инстаграм аккаунта (саморег) - чуть больше 1к баллов. Окуп за день, а живут уже неделю.
Тема не новая, но никто не в курсе о выгоде с твиттера.
Сообщение отредактировал Vingronk: Сегодня, 05:44