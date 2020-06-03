VKmix - начало пассивного дохода

Отправлено Сегодня, 05:43

VKmix - сервис по накрутке статистики в социальных сетях. На этом и будем зарабатывать

Преимущества:

- ненадобность скачивать какое-либо ПО.

- бот работает круглосуточно, без остановки.

- аккаунты блокируются редко.[/SPOILER]



Магазины аккаунтов:

deer.ee - база магазинов, в котором точно найдется нужный аккаунт.



Номера:

5sim.net - самые дешёвые Кот-д'Ивуар и Гана



Прокси:

proxy6.net

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Заработок:

Если бюджет желает лучшего, то можете покупать номера твиттер и зарегать, обязательно подтверждайте телефон, пока 15 минут не прошли. У меня максимум 2 дня такие аккаунты жили, каждый выводит в плюс. Когда авторизация слетает, не выкидывайте аккаунт, зайдите вручную и первый раз надо просто написать номер телефона.

Можете и инстаграм регать, но надо IPv6 прокси (4 рубля за 3 дня на сайте выше), такие аккаунты живут дольше, но КД хуже. Чем дольше зарегистрирован аккаунт, тем лучше.

А если бюджет больше, то стоит подумать о покупке инстаграм аккаунтов в одни руки.



Вывод:

Скупаю по 14 рублей за 1к баллов (можете находить других без проблем, даже с 20% из-за рефа выгодно).

2 инстаграм аккаунта (саморег) - чуть больше 1к баллов. Окуп за день, а живут уже неделю.



Тема не новая, но никто не в курсе о выгоде с твиттера.

Сообщение отредактировал Vingronk: Сегодня, 05:44