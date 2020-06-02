Платформа для монетизации трафика UnionTraff

Отправлено Вчера, 17:24

UnionTraff (UT) — технологическая платформа для монетизации трафика.

Платформа предназначена для работы с десктопным и мобильным инвентарем по всему миру. Удобная и прозрачная система статистики позволяет в режиме реального времени отслеживать данные о показах и заработке.

Среди форматов десятки видов рекламы как для мобильных устройств, так и для ПК: pre-roll, mid-roll, post-roll, overlay, content-roll, pause-banner, video-banner и многие другие.

Еще больше о UnionTraff:

• 160 000 000 уникальных показов в месяц;

• 60 000 000 загрузок кода в сутки;

• 3000+ площадок по всему миру;

• 30+ сегментов рекламодателей.

Чтобы подключиться к Union Traff:

• зарегистрируйтесь на сайте uniontraff.com

• пройдите модерацию в течение суток

• получите рекламный код в вашем личном кабинете

• начните зарабатывать вместе с нами

Контакты для связи:

email: partners@uniontraff.com

skype: live:partners_531

У Utraff автоматизированные выплаты

Рады сообщить, что платформа UNION TRAFF (utraff.com) перешла на новую систему расчетов, успешно внедрив ежемесячные выплаты партнерам через Solar Staff ( https://www.solar-st...om/work-service ).

Благодаря платформе появилась возможность быстро и просто получать компенсацию услуг на карты VISA, Mastercard, МИР, кошельки Qiwi, WMZ или PayPal.

Более того, UNION TRAFF (utraff.com) удалось сократить количество действий нужных для получения денежных средств:

с конца мая 2020 года все задачи для Партнеров UT принимаются и завершаются автоматически. Поступления на баланс аккаунта Solar Staff также стало осуществляться автоматизировано.

Надеемся, что работа с платформой UNION TRAFF (utraff.com) будет максимально удобной для ее партнеров. Подключайтесь!

Остались вопросы - пишите нам partner@uniontraff.com

Команда UnionTraff.com

Сообщение отредактировал UnionTraff: Вчера, 17:23