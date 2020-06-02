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Платформа для монетизации трафика UnionTraff

Автор темы UnionTraff, Вчера, 17:23

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#1 UnionTraff

UnionTraff

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Отправлено Вчера, 17:24

UnionTraff (UT) — технологическая платформа для монетизации трафика.
 
Платформа предназначена для работы с десктопным и мобильным инвентарем по всему миру. Удобная и прозрачная система статистики позволяет в режиме реального времени отслеживать данные о показах и заработке. 
 
Среди форматов десятки видов рекламы как для мобильных устройств, так и для ПК: pre-roll, mid-roll, post-roll, overlay, content-roll, pause-banner, video-banner и многие другие.
 
Еще больше о UnionTraff: 
 
• 160 000 000  уникальных показов в месяц;
• 60 000 000 загрузок кода в сутки;
• 3000+ площадок по всему миру;
• 30+ сегментов рекламодателей.
 
Чтобы подключиться к Union Traff:
 
• зарегистрируйтесь на сайте uniontraff.com
• пройдите модерацию в течение суток
• получите рекламный код в вашем личном кабинете
• начните зарабатывать вместе с нами
 
Контакты для связи:
 
email: partners@uniontraff.com
skype: live:partners_531

 



У Utraff автоматизированные выплаты
 
Рады сообщить, что платформа UNION TRAFF (utraff.com) перешла на новую систему расчетов, успешно внедрив ежемесячные выплаты партнерам через Solar Staff (https://www.solar-st...om/work-service). 
Благодаря платформе появилась возможность быстро и просто получать компенсацию услуг на карты VISA, Mastercard, МИР, кошельки Qiwi, WMZ или PayPal. 
Более того, UNION TRAFF (utraff.com) удалось сократить количество действий нужных для получения денежных средств:
с конца мая 2020 года все задачи для Партнеров UT принимаются и завершаются автоматически.  Поступления на баланс аккаунта Solar Staff также стало осуществляться автоматизировано.
 
Надеемся, что работа с платформой UNION TRAFF (utraff.com) будет максимально удобной для ее партнеров. Подключайтесь!
 
Остались вопросы - пишите нам partner@uniontraff.com
 
Команда UnionTraff.com

 


Сообщение отредактировал UnionTraff: Вчера, 17:23

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