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Бесплатная реклама Facebook/Instagram

Автор темы Directorfacebooka, Сегодня, 14:13

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#1 Directorfacebooka

Directorfacebooka

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 14:13

Доброго дня Уважаемые форумчане - представляем вашему вниманию схему по которой можно запускать рекламу в Facebook и Instagram и при этом не платить за нее. Используя данный подход вы можете экономить тысячи евро на ваших рекламных бюджетах. Ваши стартовые расходы не превысят 300$ - при этом вы сможете запускать ежедневно десятки аккаунтов с бесплатной рекламой. Более подробную информацию мы можете узнать в нашем телеграм канале (https://t.me/facebook4iban) - или задать вопрос в данной теме. Спасибо за внимание

 


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