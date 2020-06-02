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Сайты руками ответственного разработчика

Автор темы 1head, Сегодня, 12:44

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#1 1head

1head

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 12:44

Ищите разработчика, который готов полностью погрузиться в ваш проект?
Нет желания терпеть постоянные срывы сроков и оттягивание дедлайна?
Вы уже имели дело с "Веб-студиями", весь штат которых состоит из безответственных фрилансеров с различных бирж?
Разработка сайтов для меня – не очередная рутинная работа, от которой хочется сбежать к теплым пескам и соленому морю. Для меня – это любимое ремесло многолетней выдержки, составляющее неотъемлемую часть моей жизни. Работа многих людей зависит от их настроения. Мое настроение – едва ли не всецело зависит от моей работы. Я с удовольствием наблюдаю, как мои проекты приносят радость и выгоду моим клиентам,  и всегда соблюдаю договоренности.
Занимаюсь разработкой практически любых сайтов, форумов, нарисую любую графику. Но в основном клиенты пользуются пакетами услуг, часть из них ниже:

Копия небольшого сайта/лендинга  от 20$
(Копируем сайт, чистим лишний код, вносим изменения текстов и картинок при необходимости, заливаем на хостинг, подключаем метрики).
Сайт-визитка, блог, новостной сайт и т.п. – на готовом дизайне от 200$
(Доступ к тысяче платных профессиональных дизайнов для сайта, подберем необходимый для вас, CMS Wordpress, установка и настройка на хостинге, внесение изменений по структуре, наполнение сайта, оптимизация)
Интернет-магазин от 300$
Проекты с уникальным дизайном от 400$
Все цены примерные и могут меняться в обе стороны.

Контакты:
Telegram: daiver77
Vk: https://vk.com/nik1head
Почта: 1headsites@gmail.com

 


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