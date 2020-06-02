Сайты руками ответственного разработчика

Отправлено Сегодня, 12:44

Ищите разработчика, который готов полностью погрузиться в ваш проект?

Нет желания терпеть постоянные срывы сроков и оттягивание дедлайна?

Вы уже имели дело с "Веб-студиями", весь штат которых состоит из безответственных фрилансеров с различных бирж?

Разработка сайтов для меня – не очередная рутинная работа, от которой хочется сбежать к теплым пескам и соленому морю. Для меня – это любимое ремесло многолетней выдержки, составляющее неотъемлемую часть моей жизни. Работа многих людей зависит от их настроения. Мое настроение – едва ли не всецело зависит от моей работы. Я с удовольствием наблюдаю, как мои проекты приносят радость и выгоду моим клиентам, и всегда соблюдаю договоренности.

Занимаюсь разработкой практически любых сайтов, форумов, нарисую любую графику. Но в основном клиенты пользуются пакетами услуг, часть из них ниже:



Копия небольшого сайта/лендинга от 20$

(Копируем сайт, чистим лишний код, вносим изменения текстов и картинок при необходимости, заливаем на хостинг, подключаем метрики).

Сайт-визитка, блог, новостной сайт и т.п. – на готовом дизайне от 200$

(Доступ к тысяче платных профессиональных дизайнов для сайта, подберем необходимый для вас, CMS Wordpress, установка и настройка на хостинге, внесение изменений по структуре, наполнение сайта, оптимизация)

Интернет-магазин от 300$

Проекты с уникальным дизайном от 400$

Все цены примерные и могут меняться в обе стороны.



Контакты:

Telegram: daiver77

Vk: https://vk.com/nik1head

Почта: 1headsites@gmail.com