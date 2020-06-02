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Государству - искреннее СПАСИБО!

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 00:43

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 00:43

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Только 13-го мая написал о том, что можно подать заявку на получение единоразового детского пособия (жена у меня в тот же день оформила заявку через Госуслуги), и вот уже 1-го июня получены 20.000 руб. (на двоих детей - 7 и 11 лет).
Что ж, пустячок, а приятно! 
Первый раз могу совершенно искреннее сказать Государству - СПАСИБО!  :)
 

По данным ПФР согласно результатам рассмотрения заявлений 10 млн. семей получили эту меру поддержки 1 июня.
Средства выплачены на 15 млн. детей по заявлениям, которые родители подали до 22 мая включительно.
 
Заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в пределах трех рабочих дней. 
Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни. 
Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются 2 июня.
 
Восьмидневный срок является предельным и в некоторых случаях может быть уменьшен, уточнили в ПФР.
 

 


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