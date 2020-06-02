Государству - искреннее СПАСИБО!

Только 13-го мая написал о том, что можно подать заявку на получение единоразового детского пособия (жена у меня в тот же день оформила заявку через Госуслуги), и вот уже 1-го июня получены 20.000 руб. (на двоих детей - 7 и 11 лет).
Что ж, пустячок, а приятно!
Первый раз могу совершенно искреннее сказать Государству - СПАСИБО!
Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни.
Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются 2 июня.