Государству - искреннее СПАСИБО!

Отправлено Сегодня, 00:43

Только 13-го мая написал о том, что можно подать заявку на получение единоразового детского пособия (жена у меня в тот же день оформила заявку через Госуслуги), и вот уже 1-го июня получены 20.000 руб. (на двоих детей - 7 и 11 лет).

Что ж, пустячок, а приятно!

Первый раз могу совершенно искреннее сказать Государству - СПАСИБО!



По данным ПФР согласно результатам рассмотрения заявлений 10 млн. семей получили эту меру поддержки 1 июня.

Средства выплачены на 15 млн. детей по заявлениям, которые родители подали до 22 мая включительно.

Заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в пределах трех рабочих дней.

Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни.

Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются 2 июня.

Восьмидневный срок является предельным и в некоторых случаях может быть уменьшен, уточнили в ПФР.