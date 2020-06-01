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AppsConvert.com - сервис аренды готовых приложений для арбитража!

Автор темы AppsConvert, Сегодня, 10:49

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#1 AppsConvert

AppsConvert

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:49

Всем привет! 
В этой ветке мы бы хотели представить вам наш уникальный сервис AppsConvert.com - здесь мы ответим на ваши вопросы и будем делиться с вами новостями нашего проекта.
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Что такое AppsConvert?
AppsConvert это сервис для аренды и предзаказа мобильных Android Webview приложений под арбитраж трафика на любые офферы.
 - Наши приложения готовы к заливу в один клик - все управление осуществляется через удобный интерфейс AppsConvert.
 - Легкоё прохождение модерации ваших рекламных кампаний в Facebook и Google - наши приложения обладают высоким трастом в Play Market, поэтому модерация в большинстве случаев проходит в автоматическом режиме.
 - У нас всегда есть приложения в наличии - заливайте трафик без остановок.
 - Наши приложения подходят под разные тематики - гемблинг, крипто, дейтинг и другие.
 - Мы даем гарантию замены приложения до 5 дней, в случае бана в Play Market (в зависимости от тарифа).
 - Доступные цены - Стоимость аренды начинается всего лишь от 10$.
 - Техническая информация о всех приложениях - кеширование сессии и сохранение cookies, рассылка пуш уведомлений, встроенный Facebook SDK (дополнительные SDK по предзаказу), поддержка диплинков.
  - Реферальная программа - привлекайте новых пользователей в сервис AppsConvert и получайте 5% от их пополений в течении всего срока использования сервиса!
 
Мы выполняем заказы на разработку индивидуальных приложений - вы можете заказать приложения с вашим собственным дизайном и техническими особенностями!
 
Регистрируйтесь, лейте трафик на офферы любых партнерских программ с помощью приложений AppsConvert и получайте отличный ROI!
 
По любым вопросам пишите нам прямо здесь в ветке или в Телеграм @appsconvert!

 


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