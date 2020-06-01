AppsConvert.com - сервис аренды готовых приложений для арбитража!

Отправлено Сегодня, 10:49

Всем привет!

В этой ветке мы бы хотели представить вам наш уникальный сервис AppsConvert.com - здесь мы ответим на ваши вопросы и будем делиться с вами новостями нашего проекта.

AppsConvert это сервис для аренды и предзаказа мобильных Android Webview приложений под арбитраж трафика на любые офферы.

- Наши приложения готовы к заливу в один клик - все управление осуществляется через удобный интерфейс AppsConvert.

- Легкоё прохождение модерации ваших рекламных кампаний в Facebook и Google - наши приложения обладают высоким трастом в Play Market, поэтому модерация в большинстве случаев проходит в автоматическом режиме.

- У нас всегда есть приложения в наличии - заливайте трафик без остановок.

- Наши приложения подходят под разные тематики - гемблинг, крипто, дейтинг и другие.

- Мы даем гарантию замены приложения до 5 дней, в случае бана в Play Market (в зависимости от тарифа).

- Доступные цены - Стоимость аренды начинается всего лишь от 10$.

- Техническая информация о всех приложениях - кеширование сессии и сохранение cookies, рассылка пуш уведомлений, встроенный Facebook SDK (дополнительные SDK по предзаказу), поддержка диплинков.

- Реферальная программа - привлекайте новых пользователей в сервис AppsConvert и получайте 5% от их пополений в течении всего срока использования сервиса!

Мы выполняем заказы на разработку индивидуальных приложений - вы можете заказать приложения с вашим собственным дизайном и техническими особенностями!

Регистрируйтесь, лейте трафик на офферы любых партнерских программ с помощью приложений AppsConvert и получайте отличный ROI!

По любым вопросам пишите нам прямо здесь в ветке или в Телеграм @appsconvert!