В интернете как можно найти хорошего мага и стоит ли этим вообще заниматься, или лучше поискать в оффлайне? Многие утверждают, что 95% всех отзывов накручены самими же магами, это соответствует действительности? Прочитал, что на специальных форумах можно найти мага по отзывам, где такие форумы искать и какие самые популярные в этой области можете посоветовать? К кому вы лично обращались? Интересует для приворота.
Мага хорошего как найти?
Автор темы Raizin, Сегодня, 11:18
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