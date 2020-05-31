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Мага хорошего как найти?

Автор темы Raizin, Сегодня, 11:18

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#1 Raizin

Raizin

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 11:18

В интернете как можно найти хорошего мага и стоит ли этим вообще заниматься, или лучше поискать в оффлайне? Многие утверждают, что 95% всех отзывов накручены самими же магами, это соответствует действительности? Прочитал, что на специальных форумах можно найти мага по отзывам, где такие форумы искать и какие самые популярные в этой области можете посоветовать? К кому вы лично обращались? Интересует для приворота.


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