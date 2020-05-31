Мага хорошего как найти?

Отправлено Сегодня, 11:18

В интернете как можно найти хорошего мага и стоит ли этим вообще заниматься, или лучше поискать в оффлайне? Многие утверждают, что 95% всех отзывов накручены самими же магами, это соответствует действительности? Прочитал, что на специальных форумах можно найти мага по отзывам, где такие форумы искать и какие самые популярные в этой области можете посоветовать? К кому вы лично обращались? Интересует для приворота.