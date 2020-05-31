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Безграничный трафик на ваши предложения

Автор темы hh33h, Сегодня, 06:27

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#1 hh33h

hh33h

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 06:27

Продам аккаунты софта для мессенджеров whatsapp (Unimessenger) и telegram (Тelecobra): инвайт в ваши группы или чаты, чекер на валидность, парсер номеров и аккаунтов по username, массовую рассылку сообщений в группы, чаты или личные. Прилагаются подробные видео инструкции к каждой позиции. Вечная лицензия.

Также есть полноценное решение для email маркетинга.
Состоит из: pmta 5.0, plexmail для его автоматической установки. Скрипты mailwizz, interspire с аддонами, protosender. Не crack, не null, полноценная лицензия. Видео инструкции по установке и пошаговая стратегия для прогрева серверов.

Касаемо цены: Все зависит от того, что конкретно будете брать тк могу продать вообще все вместе (будет дешевле). Но если брать отдельную позицию например unimessenger с бессрочной лицензией, я продам за 7к с авторегистратором аккаунтов, без него за 5к. Тогда как если брать у разработчика (сайт найдете), он продает за 18к вместе с авторегом аккаунтов. Без него ручками дольше аки регистрировать. Тelecobra с бессрочной лицензией, продам за 6к, тк функционала чуть меньше, чем у unimessenger, но авторегистратор есть по умолчанию. У разработчика стоит также 18к.
Есть еще варианты продажи аккаунтов с лицензией только на 1 месяц за 2к.

Независимо от выбора софта или скрипта у вас появится возможность рассылать несколько тысяч сообщений с вашими предложениями в сутки!

Вобщем всем желающим прошу писать в телегу el8lis.

 


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