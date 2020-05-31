Безграничный трафик на ваши предложения

Отправлено Сегодня, 06:27

Продам аккаунты софта для мессенджеров whatsapp (Unimessenger) и telegram (Тelecobra): инвайт в ваши группы или чаты, чекер на валидность, парсер номеров и аккаунтов по username, массовую рассылку сообщений в группы, чаты или личные. Прилагаются подробные видео инструкции к каждой позиции. Вечная лицензия.



Также есть полноценное решение для email маркетинга.

Состоит из: pmta 5.0, plexmail для его автоматической установки. Скрипты mailwizz, interspire с аддонами, protosender. Не crack, не null, полноценная лицензия. Видео инструкции по установке и пошаговая стратегия для прогрева серверов.



Касаемо цены: Все зависит от того, что конкретно будете брать тк могу продать вообще все вместе (будет дешевле). Но если брать отдельную позицию например unimessenger с бессрочной лицензией, я продам за 7к с авторегистратором аккаунтов, без него за 5к. Тогда как если брать у разработчика (сайт найдете), он продает за 18к вместе с авторегом аккаунтов. Без него ручками дольше аки регистрировать. Тelecobra с бессрочной лицензией, продам за 6к, тк функционала чуть меньше, чем у unimessenger, но авторегистратор есть по умолчанию. У разработчика стоит также 18к.

Есть еще варианты продажи аккаунтов с лицензией только на 1 месяц за 2к.



Независимо от выбора софта или скрипта у вас появится возможность рассылать несколько тысяч сообщений с вашими предложениями в сутки!



Вобщем всем желающим прошу писать в телегу el8lis.