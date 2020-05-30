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Сервис для автоворонок, e-mail, push рассылок, автовебинаров,

Автор темы serginvest, Вчера, 22:49

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#1 serginvest

serginvest

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Обычный

Отправлено Вчера, 22:49

Уникальная возможность получить в подарок сервис для интернет-бизнеса стоимостью 240000р в год (20000 в мес для Уверенных https://goodly.pro/tariff ).

Нужно всего перейти по ссылке и послушать вебинар, чтобы понять как такое возможно.

Сам уже пользуюсь почти год и очень доволен.

Чтобы получить этот подарок нужно приобрести курс МИТ “Множественные источники трафика” Он полностью раскрывает возможности привлечения трафика к вашему ресурсу. В этом подробном материале вы найдете все, даже самые непредсказуемые варианты привлечения читателей, слушателей и потенциальных клиентов. В итоге всего за 5000 р., Вы получаете уникальные знания по трафику и сервис  стоимостью 240000р в подарок на год.

Подробный вебинар про курс и выгоды здесь
https://moyvip.goodly.pro/l/1d6o8ggm
Описание курса здесь https://moyvip.goodl.../store/1bz251mx
 

Если будут вопросы пишите в телеграм @Biz_vip или в ВК  https://m.vk.com/sboyko72

 

 


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