Решили с мужем утром, а если утром не получается, то вечером бегать. Я сейчас ищу нам хорошую обувь для наших пробежек. Как думаете, сороконожки https://rozetka.com....n/sorokonogki/ для этого подходят? Или они только для футбола?
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Отправлено Сегодня, 05:39
Решили с мужем утром, а если утром не получается, то вечером бегать. Я сейчас ищу нам хорошую обувь для наших пробежек. Как думаете, сороконожки https://rozetka.com....n/sorokonogki/ для этого подходят? Или они только для футбола?
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