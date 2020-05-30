Отправлено Сегодня, 05:39

Решили с мужем утром, а если утром не получается, то вечером бегать. Я сейчас ищу нам хорошую обувь для наших пробежек. Как думаете, сороконожки https://rozetka.com....n/sorokonogki/ для этого подходят? Или они только для футбола?