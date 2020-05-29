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Бесплатный вебинар «Как найти себя с помощью коучинга»

Автор темы System ITC, Сегодня, 01:22

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#1 System ITC

System ITC

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Отправлено Сегодня, 01:22

Вы когда-нибудь задумывались, чем успешные и счастливые люди отличаются от всех остальных?

 

Ключевые отличия – это:

 ⁃ позитивный настрой;

 ⁃ вера в себя;

 ⁃ знание своих сильных и слабых сторон;

 ⁃ знание, чего они хотят;

 ⁃ и как этого добиться!

Как вы видите, очень много из вышеперечисленных качеств связано с личностью, знанием и пониманием себя.

 

Коучинг — это уникальная методика познания себя и раскрытия своего потенциала! Мы предлагаем вам познакомиться с коучингом на бесплатном вебинаре «Как найти себя с помощью коучинга».

 

На вебинаре вы:

 ⁃ узнаете, что такое коучинг;

 ⁃ и почему он так эффективен;

 ⁃ попробуете на себе коучинговую технику;

 ⁃ и узнаете, как можно обучиться этому методу и ещё круче раскрыть себя!

 

Зарегистрироваться на вебинар: https://system-itc.r...shhyu-kouchinga

 

Ведущий – Елена Мельник

  • Коуч уровня АСС ICF
  • Член Международной федерации коучинга (ICF)
  • Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России
  • 2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»
  • Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность

Специализация в коучинге

  • Лайф коуч
  • Бизнес коуч
  • Коуч личностного роста

Зарегистрироваться на вебинаре: https://system-itc.r...shhyu-kouchinga

 

Дата и время:

3 июня 2020 г.  с 12:00 до 14:00 по МСК

 

Контакты

Андрей
Тел:  8(902)524-64-06
Whatsapp:  8(902)524-64-06

 


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