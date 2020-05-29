Бесплатный вебинар «Как найти себя с помощью коучинга»

Отправлено Сегодня, 01:22

Вы когда-нибудь задумывались, чем успешные и счастливые люди отличаются от всех остальных?

Ключевые отличия – это:

⁃ позитивный настрой;

⁃ вера в себя;

⁃ знание своих сильных и слабых сторон;

⁃ знание, чего они хотят;

⁃ и как этого добиться!

Как вы видите, очень много из вышеперечисленных качеств связано с личностью, знанием и пониманием себя.

Коучинг — это уникальная методика познания себя и раскрытия своего потенциала! Мы предлагаем вам познакомиться с коучингом на бесплатном вебинаре «Как найти себя с помощью коучинга».

На вебинаре вы:

⁃ узнаете, что такое коучинг;

⁃ и почему он так эффективен;

⁃ попробуете на себе коучинговую технику;

⁃ и узнаете, как можно обучиться этому методу и ещё круче раскрыть себя!

Зарегистрироваться на вебинар: https://system-itc.r...shhyu-kouchinga

Ведущий – Елена Мельник

Коуч уровня АСС ICF

Член Международной федерации коучинга (ICF)

Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России

2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»

Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность

Специализация в коучинге

Лайф коуч

Бизнес коуч

Коуч личностного роста

Зарегистрироваться на вебинаре: https://system-itc.r...shhyu-kouchinga

Дата и время:

3 июня 2020 г. с 12:00 до 14:00 по МСК

Контакты

Андрей

Тел: 8(902)524-64-06

Whatsapp: 8(902)524-64-06