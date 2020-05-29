Бесплатный вебинар «Как найти себя с помощью коучинга»

Вы когда-нибудь задумывались, чем успешные и счастливые люди отличаются от всех остальных?
Ключевые отличия – это:
⁃ позитивный настрой;
⁃ вера в себя;
⁃ знание своих сильных и слабых сторон;
⁃ знание, чего они хотят;
⁃ и как этого добиться!
Как вы видите, очень много из вышеперечисленных качеств связано с личностью, знанием и пониманием себя.
Коучинг — это уникальная методика познания себя и раскрытия своего потенциала! Мы предлагаем вам познакомиться с коучингом на бесплатном вебинаре «Как найти себя с помощью коучинга».
На вебинаре вы:
⁃ узнаете, что такое коучинг;
⁃ и почему он так эффективен;
⁃ попробуете на себе коучинговую технику;
⁃ и узнаете, как можно обучиться этому методу и ещё круче раскрыть себя!
Зарегистрироваться на вебинар: https://system-itc.r...shhyu-kouchinga
Ведущий – Елена Мельник
- Коуч уровня АСС ICF
- Член Международной федерации коучинга (ICF)
- Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России
- 2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»
- Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность
Специализация в коучинге
- Лайф коуч
- Бизнес коуч
- Коуч личностного роста
Зарегистрироваться на вебинаре: https://system-itc.r...shhyu-kouchinga
Дата и время:
3 июня 2020 г. с 12:00 до 14:00 по МСК
Контакты
Андрей
Тел: 8(902)524-64-06
Whatsapp: 8(902)524-64-06