Перейти к содержимому

Фотография

Сайты, лендинги, боты, софт / Веб-разработка от Elf Service

Автор темы LegolasGL, Сегодня, 08:17

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 LegolasGL

LegolasGL

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 08:17

xp4Sscr.gif

 

-Создание интернет-магазинов
-Создание и копирование любых лендингов с обратной связью, с последующей настройкой и доработкой
-Настройка уже готовых сайтов
-Создание Лендингов-Визиток
-Парсинг сайтов с возможностью передачи в телеграм и не только
-Дополнение ваших сайтов (любые ваши желания)
-Разработка любых Telegram ботов
-Перенос сайтов на другой домен и хостинг

Сделаем практически что угодно! Пишите – обсудим


Пройдены проверки более чем на 20 форумах!
Работаем по 100% предоплате, либо через гарант!

Наш канал с полной информацией по услугам - @Elf_Service

Контакты для заказа
Telegram - @ LegolasGL
Jabber - elf_service@xmpp.jp
Mail - elf_service@protonmail.com​


Сообщение отредактировал LegolasGL: Сегодня, 08:18

  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума