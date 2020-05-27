Сайты, лендинги, боты, софт / Веб-разработка от Elf Service

Отправлено Сегодня, 08:17

-Создание интернет-магазинов

-Создание и копирование любых лендингов с обратной связью, с последующей настройкой и доработкой

-Настройка уже готовых сайтов

-Создание Лендингов-Визиток

-Парсинг сайтов с возможностью передачи в телеграм и не только

-Дополнение ваших сайтов (любые ваши желания)

-Разработка любых Telegram ботов

-Перенос сайтов на другой домен и хостинг



Сделаем практически что угодно! Пишите – обсудим





Пройдены проверки более чем на 20 форумах!

Работаем по 100% предоплате, либо через гарант!



Наш канал с полной информацией по услугам - @Elf_Service



Контакты для заказа

Telegram - @ LegolasGL

Jabber - elf_service@xmpp.jp

Mail - elf_service@protonmail.com​

Сообщение отредактировал LegolasGL: Сегодня, 08:18