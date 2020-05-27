Сайты, лендинги, боты, софт / Веб-разработка от Elf Service

-Создание интернет-магазинов
-Создание и копирование любых лендингов с обратной связью, с последующей настройкой и доработкой
-Настройка уже готовых сайтов
-Создание Лендингов-Визиток
-Парсинг сайтов с возможностью передачи в телеграм и не только
-Дополнение ваших сайтов (любые ваши желания)
-Разработка любых Telegram ботов
-Перенос сайтов на другой домен и хостинг
Сделаем практически что угодно! Пишите – обсудим
Пройдены проверки более чем на 20 форумах!
Работаем по 100% предоплате, либо через гарант!
Наш канал с полной информацией по услугам - @Elf_Service
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Telegram - @ LegolasGL
Jabber - elf_service@xmpp.jp
Mail - elf_service@protonmail.com
Сообщение отредактировал LegolasGL: Сегодня, 08:18