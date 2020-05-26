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Заработок с Binservis

Автор темы Binservis, Вчера, 12:03

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#1 Binservis

Binservis

    Новичок

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Отправлено Вчера, 12:03

Коротко об Binservis
Сервис дает возможность безопасно и быстро обменять электронные деньги и криптовалюту в нужном направлении.

Валюты доступные для обмена:

Криптовалюты: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Zcash (ZEC), Litecoin (LTC), DASH, Bitcoin Cash (BCH), Ethereum Classic (ETC),  Ripple (XRP).
Банки: Сбербанк (RUB), Тинькофф (RUB), Альфа-Банк (RUB).
Платежные системы: Qiwi (RUB), Яндекс деньги (RUB), Мобильная связь (RUB).


Как начать зарабатывать?
Проходите регистрацию на https://binservis.com/register/
Получаете свою партнерскую ссылку
Начинаете активно рассказывать о возможностях binservis и делиться партнерской ссылкой с другими пользователями.

Теперь нужно только наблюдать за ростом суммы на вашем балансе.

Подробнее о партнерской программе:
https://binservis.com/terms/

Почему Binservis можно и нужно рекомендовать друзьям:
* Выгодный способ пассивного заработка.
* Качественно меняем валюту онлайн.
* Мы обеспечим не только надежность и лучший курс, но и быстрый обмен.
* Многочисленные положительные отзывы подтверждают высокое качество нашей работы.
* Всегда лояльный курс обмена.
* Совершаем обмены в самых популярных направлениях.

Официальный сайт: https://binservis.com/

Контакты:
Email: support@binservis.com
Онлайн чат на сайте: binservis.com

 


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