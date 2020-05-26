Заработок с Binservis

Отправлено Вчера, 12:03

Коротко об Binservis

Сервис дает возможность безопасно и быстро обменять электронные деньги и криптовалюту в нужном направлении.



Валюты доступные для обмена:



Криптовалюты: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Zcash (ZEC), Litecoin (LTC), DASH, Bitcoin Cash (BCH), Ethereum Classic (ETC), Ripple (XRP).

Банки: Сбербанк (RUB), Тинькофф (RUB), Альфа-Банк (RUB).

Платежные системы: Qiwi (RUB), Яндекс деньги (RUB), Мобильная связь (RUB).





Как начать зарабатывать?

Проходите регистрацию на https://binservis.com/register/

Получаете свою партнерскую ссылку

Начинаете активно рассказывать о возможностях binservis и делиться партнерской ссылкой с другими пользователями.



Теперь нужно только наблюдать за ростом суммы на вашем балансе.



Подробнее о партнерской программе:

https://binservis.com/terms/



Почему Binservis можно и нужно рекомендовать друзьям:

* Выгодный способ пассивного заработка.

* Качественно меняем валюту онлайн.

* Мы обеспечим не только надежность и лучший курс, но и быстрый обмен.

* Многочисленные положительные отзывы подтверждают высокое качество нашей работы.

* Всегда лояльный курс обмена.

* Совершаем обмены в самых популярных направлениях.



Официальный сайт: https://binservis.com/



Контакты:

Email: support@binservis.com

Онлайн чат на сайте: binservis.com