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Неэтичное поведение партнеров - как бороться

Автор темы sergesukhanov, Сегодня, 10:47

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#1 sergesukhanov

sergesukhanov

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    Екатеринбург
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Отправлено Сегодня, 10:47

Всем здравия и процветания!

 

Все больше инфобизнесменов закрывают партнерские программы или переходят на ручную модерацию партнеров. Например, Раков, Юрковская, Красникова. Объясняют это тем, что недобросовестные партнеры портят репутацию программы, применяя спам, накрутку и пр.

 

Как вы считаете, если ли способ избежать неадекватных действий партнеров - например, проводить собеседования по скайпу с кандидатами в партнеры - или это бесполезно?

 

И самый важный вопрос: если партнер спамит, отразится ли это на НАШЕМ домене, может ли он быть заблокирован?

 

Заранее благодарю!


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