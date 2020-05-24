Неэтичное поведение партнеров - как бороться

Отправлено Сегодня, 10:47

Всем здравия и процветания!

Все больше инфобизнесменов закрывают партнерские программы или переходят на ручную модерацию партнеров. Например, Раков, Юрковская, Красникова. Объясняют это тем, что недобросовестные партнеры портят репутацию программы, применяя спам, накрутку и пр.

Как вы считаете, если ли способ избежать неадекватных действий партнеров - например, проводить собеседования по скайпу с кандидатами в партнеры - или это бесполезно?

И самый важный вопрос: если партнер спамит, отразится ли это на НАШЕМ домене, может ли он быть заблокирован?

Заранее благодарю!