♛❤Королевское предложение! Более 300+ ссылок высокого качества! От 131

Отправлено Вчера, 23:43

Добрый день! Я оказываю услуги по продвижению ваших сайтов. У меня еcть софт с помощью которого, я могу размещать ссылки на ваш сайт в профилях на качественных сайтах. На данный момент в моей базе более 300 хороших сайтов с ИКС и довольно много обычных сайтов на которых я тоже могу оставить ссылку на вас.



ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ МОИ УСЛУГИ



Мои услуги положительно влияют на позиции вашего сайта в поисковых системах, а так же привлекают небольшой трафик.



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ



Заказывая услуги у меня вы экономите своё время и нервы. Вам не надо покупать специализированный софт, парсить и поддерживать базы, отсеивать доноров, составлять проекты, проводить регистрацию, работать над увеличением пробива. Я работаю оперативно, сдаю заказы быстро и в оговоренные сроки. Поддерживаю базы в актуальном состоянии.



О БАЗАХ



В трастовой базе собраны сайты с ИКС (индекс качества сайтов) средний показатель 100. Сайты имеют малую заспамленость, тем самым являются наиболее востребованы при размещении ссылок и дают наиболее благоприятный результат для поднятия позиции вашего сайта в поисковых системах. Показатель траста в базе у многих доноров ваше среднего (много авторитетных ресурсов). Показатели снимались программой Checktrust. Над базой ведётся работа, обновляю, расширяю и чищу. Прилагаю скриншот с небольшой частью площадок.





ОБЪЕМЫ И СРОКИ



Сейчас я могу вам предложить 2 спектра моих услуг - это трастовые профили и обычные.



1 СПЕКТР - ТРАСТОВЫЕ ССЫЛКИ



100 трастов - 131 рубль



200 трастов - 363 рублей



300+ трастов – 636 рублей <=== Выгодно



2 СПЕКТР - ССЫЛКИ ПРОФИЛЕЙ С РЯДОВЫХ САЙТОВ



500 профилей - 676 рублей



1000 профилей - 868 рублей <=== Выгодно



Сроки у меня такие: стандартом выполнения работ и сдачи отчета у меня является 3 сутки. Я стремлюсь, чтобы клиенты получали отчет уже в 1 день, но не всегда это возможно.

ЧАВО

- Что дает размещение ссылок через вас?

-Мои ссылки повышают авторитет у вашего сайта и дают рост позиций в поисковых системах. Но учтите, что ссылки – это один из факторов продвижения, а есть ещё внутренние факторы, текст на странице, разметка, перелинковка, соцсигналы и т.д.



- Как долго держаться ссылки?

- Ссылки будут держатся пока функционируют сайт.



- Вы даёте гарантии на повышение позиций?

- Нет, не даю. Алгоритмы могут в любой момент вас посчитать как лучше, так и хуже. Ваши конкуренты тоже не стоят на месте, поэтому в выдаче всегда есть движение. Я не могу дать гарантию на повышение.

- Почему так дорого?

- Моё предложение выгодное.

- Покажите примеры продвинутых сайтов.

- Примеры не показываю. Соблюдаю тайну заказа услуг и условия конфиденциальности. Если только сам клиент захочет поделиться результатами , то он их может опубликовать в моей теме.



СКИДКИ



В зависимости от моего настроения и вашего объема заказа, я могу дать скидку от 5 до 30%. На мои услуги.



СВЯЗЬ СО МНОЙ



Почта: linkoniel@yandex.ru



ОПЛАТА



Могу принять оплату на Яндекс, Вебмоней, Qiwi или карту. Реквизиты даю при личной переписке.