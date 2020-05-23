♛❤Королевское предложение! Более 300+ ссылок высокого качества! От 131

Добрый день! Я оказываю услуги по продвижению ваших сайтов. У меня еcть софт с помощью которого, я могу размещать ссылки на ваш сайт в профилях на качественных сайтах. На данный момент в моей базе более 300 хороших сайтов с ИКС и довольно много обычных сайтов на которых я тоже могу оставить ссылку на вас.
ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ МОИ УСЛУГИ
Мои услуги положительно влияют на позиции вашего сайта в поисковых системах, а так же привлекают небольшой трафик.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ
Заказывая услуги у меня вы экономите своё время и нервы. Вам не надо покупать специализированный софт, парсить и поддерживать базы, отсеивать доноров, составлять проекты, проводить регистрацию, работать над увеличением пробива. Я работаю оперативно, сдаю заказы быстро и в оговоренные сроки. Поддерживаю базы в актуальном состоянии.
О БАЗАХ
В трастовой базе собраны сайты с ИКС (индекс качества сайтов) средний показатель 100. Сайты имеют малую заспамленость, тем самым являются наиболее востребованы при размещении ссылок и дают наиболее благоприятный результат для поднятия позиции вашего сайта в поисковых системах. Показатель траста в базе у многих доноров ваше среднего (много авторитетных ресурсов). Показатели снимались программой Checktrust. Над базой ведётся работа, обновляю, расширяю и чищу. Прилагаю скриншот с небольшой частью площадок.
ОБЪЕМЫ И СРОКИ
Сейчас я могу вам предложить 2 спектра моих услуг - это трастовые профили и обычные.
1 СПЕКТР - ТРАСТОВЫЕ ССЫЛКИ
100 трастов - 131 рубль
200 трастов - 363 рублей
300+ трастов – 636 рублей <=== Выгодно
2 СПЕКТР - ССЫЛКИ ПРОФИЛЕЙ С РЯДОВЫХ САЙТОВ
500 профилей - 676 рублей
1000 профилей - 868 рублей <=== Выгодно
Сроки у меня такие: стандартом выполнения работ и сдачи отчета у меня является 3 сутки. Я стремлюсь, чтобы клиенты получали отчет уже в 1 день, но не всегда это возможно.
ЧАВО
- Что дает размещение ссылок через вас?
-Мои ссылки повышают авторитет у вашего сайта и дают рост позиций в поисковых системах. Но учтите, что ссылки – это один из факторов продвижения, а есть ещё внутренние факторы, текст на странице, разметка, перелинковка, соцсигналы и т.д.
- Как долго держаться ссылки?
- Ссылки будут держатся пока функционируют сайт.
- Вы даёте гарантии на повышение позиций?
- Нет, не даю. Алгоритмы могут в любой момент вас посчитать как лучше, так и хуже. Ваши конкуренты тоже не стоят на месте, поэтому в выдаче всегда есть движение. Я не могу дать гарантию на повышение.
- Почему так дорого?
- Моё предложение выгодное.
- Покажите примеры продвинутых сайтов.
- Примеры не показываю. Соблюдаю тайну заказа услуг и условия конфиденциальности. Если только сам клиент захочет поделиться результатами , то он их может опубликовать в моей теме.
СКИДКИ
В зависимости от моего настроения и вашего объема заказа, я могу дать скидку от 5 до 30%. На мои услуги.
СВЯЗЬ СО МНОЙ
Почта: linkoniel@yandex.ru
ОПЛАТА
Могу принять оплату на Яндекс, Вебмоней, Qiwi или карту. Реквизиты даю при личной переписке.