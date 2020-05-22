SOAX.COM - Мобильные Прокси с Ротацией. Покрытие по всему миру. [Беспл

Отправлено Сегодня, 04:45

Наш продукт - Residential Backconnect Proxies, они же - Backconnect Rotating Proxies или Residential Rotating Proxies. Все это, просто разные названия схожих по принципу работы прокси-провайдеров."Residential" означает, что все IP-адреса в нашем пуле - резидентские, т.е. реальные адреса, реальных операторов связи по всему миру, подключенные либо по Wi-Fi, либо по 3G/4G/LTE."Backconnect" и "Rotating" - то, что наш сервер поддерживает соединение с нодами в режиме реального времени и, в случае, если нода уходит в оффлайн, моментально делает замену IP-адреса на порту на новый, производя ротацию.Все ноды в нашем пуле - смартфоны, на которые установлены приложения наших партнеров, в которые встроен SOAX SDK.Этот SDK позволяет нам проксировать запросы наших клиентов через пользовательские устройства в любом регионе.Перед покупкой нужного пакета, вы всегда можете его протестировать. Все тесты в нашем сервисе абсолютно бесплатные.По умолчанию, мы даем 1 час на тест любой конфигурации прокси.Ваш кейс требует более продолжительного времени для теста? - Не проблема, напишите нам в чат и мы дадим больше времени.В нашей панели вы всегда можете самостоятельно купить и сконфигурировать любой пакет. Прокси-лист доступен для работы сразу после покупки.В дэшборде вы всегда можете выбрать удобные настройки для экспорта прокси-листа - TXT, CSV, HTML и, даже доступ по ссылке.Также вы можете выбрать любой удобный для вас формат экспорта, добавить нужные IP-адреса в whitelist и увидеть статистику по использованию трафика.По умолчанию мы рекомендуем использовать оба типа авторизации на нашем сервере - IP-адрес и связка логин-пароль.Если по каким-то причинам вам неудобно использовать логин-пароль, вы можете выбрать авторизацию только по IP.Вам нужно сымитировать запрос от пользователя, находящегося в Турции, в Эгейском Регионе, в городе Айдын от оператора Türk Telekom?Легко, прямо в дэшборде вы можете отфильтровать прокси-лист по стране, региону, городу и оператору.При создании пакета, вы можете самостоятельно задать любое время ротации на порту. По умолчанию, ротация - выключена.Это значит, что она происходит органически, когда нода принудительно уходит в оффлайн, например при включении авиарежима.Если вам нужна частая смена IP-адресов, вы можете выставить любое время в секундах. В этом случае, на каждом порту раз в N секунд будет происходить принудительная ротация адресов.Ваша задача подразумевает использование максимально статичного резидентского адреса? Функция Node Access позволяет зарезервировать доступ к определенной ноде (смартфону) и делать запросы только через нее.В данный момент мы принимаем к оплате банковские карты, WebMoney и PayPal.От 20$ в сутки за пакет с 1 страной, подключением по Wi-Fi и 300 портов. Под портами, мы подразумеваем количество IP-адресов работающих параллельно.При этом доступ к общему пулу адресов, мы никак не ограничиваем. Обычно в пакете на 300 портов за сутки вы сможете поработать с десятками тысяч адресов, в зависимости от ротации и таргетинга.На форуме info-forum планируем остаться надолго. Подписывайтесь, здесь будет много интересного.Будем рады вопросам и отзывам в этой ветке.Искренне Ваш,