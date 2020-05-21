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Как купить криптовалюту с самой низкой комиссией? Мой взгляд

Автор темы Exploit001, Вчера, 18:16

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#1 Exploit001

Exploit001

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Отправлено Вчера, 18:16

Привет друзья! 

Тема достаточно уже не новая, но многие еще не знают где лучше покупать и продавать крипту. Поэтому я расскажу. За свой опыт я перепробовал множество способов покупки и продажи криптовалюты. На биржах сложная регистрация и за вывод берется высокая комиссия. Покупать так битки не самый лучший вариант. Вспомним P2P биржу Localbitcoins. Комиссия там не высокая, но сейчас там очень сложно зарегистрироваться. За все время работы с криптой я выяснил, что самый удобный и выгодный вариант - это мониторинги обменников! Думаю многие со мной согласятся. 

Рекомендую использовать только самые топовые мониторинги обменников:

 

Kurs.expert https://kurs.expert/91748

Okchanger http://www.okchanger.ru/?a=189060

Bestchange  https://www.bestchange.ru/?p=936989

 

Там можно выбрать любое направление обмена и обменник с самой низкой комиссией. Никакой регистрации! Пользуйтесь! Все 3 мониторинга считаются самыми топовыми. У них очень много отзывов и солидные позиции поисковой выдаче. 


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