Vimmy.com - качественный Push трафик!

Отправлено Сегодня, 16:33

Всем привет!



Это официальная ветка Vimmy, в которой мы будем делиться последними новостями и апдейтами, а так же для ваших вопросов и отзывов о работе с нами.





Vimmy - рекламная пуш-сеть с качественным трафиком.



Несколько слов о то, что вас ждет в личном кабинете:

- Собственая база 300М подписчиков, приоритетно Tier1, Tier2 гео.

- СРС модель оплаты. Минимальный бид $0.001

- доступ к трафику других Push нетворков. Мы интегрированы с большинством игроков на рынке.

- гибкие таргетинги. Оптимизируйте по всем возможным параметрам. Берите только, тот трафик, который вам нужен.

- таргетинг по возрасту подписки!

- лояльная и быстрая модерация. Без заморочек.

- своя антифрод система, паблишеры попадают в аукцион только после проверки качества трафика.

- грамотная поддержка. Без ответов в стиле "я передал это технарям". Отвечаем быстро и по делу.

- объемы трафика и цены доступны во вкладке traffic chart в кабинете.

- реферальная система. Платим 3% от трат на рекламу клиентов, зарегистрированных по вашей ссылке.



Спрашивайте бонус на первое пополнение в лайв-чате.



Добро пожаловать в Vimmy!