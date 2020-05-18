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Vimmy.com - качественный Push трафик!

Автор темы Vimmy, Сегодня, 16:33

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#1 Vimmy

Vimmy

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 16:33

Всем привет!

Это официальная ветка Vimmy, в которой мы будем делиться последними новостями и апдейтами, а так же для ваших вопросов и отзывов о работе с нами.

 

vimmy-static-jpg.png

Vimmy - рекламная пуш-сеть с качественным трафиком.

Несколько слов о то, что вас ждет в личном кабинете:
- Собственая база 300М подписчиков, приоритетно Tier1, Tier2 гео.
- СРС модель оплаты. Минимальный бид $0.001
- доступ к трафику других Push нетворков. Мы интегрированы с большинством игроков на рынке.
- гибкие таргетинги. Оптимизируйте по всем возможным параметрам. Берите только, тот трафик, который вам нужен.
- таргетинг по возрасту подписки!
- лояльная и быстрая модерация. Без заморочек.
- своя антифрод система, паблишеры попадают в аукцион только после проверки качества трафика.
- грамотная поддержка. Без ответов в стиле "я передал это технарям". Отвечаем быстро и по делу.
- объемы трафика и цены доступны во вкладке traffic chart в кабинете.
- реферальная система. Платим 3% от трат на рекламу клиентов, зарегистрированных по вашей ссылке.

Спрашивайте бонус на первое пополнение в лайв-чате.

Добро пожаловать в Vimmy!

 


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