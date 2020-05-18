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Sportsbit.biz

Автор темы AdvertShop , Сегодня, 11:28

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#1 AdvertShop

AdvertShop

    Забанен

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  • Pip
  • 1 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:28

Я не владелец и не администратор проекта. Информация представлена для ознакомления и обсуждения.
 
Старт: 30.04.2020
 
Особенности: Защита от DDoS | SSL-шифрование | Лицензионный GC скрипт | Выделенный сервер/IP
 
Описание HYIP: SPORTS.BIT
 
НОВАЯ ЭРА ТОЛЬКО НАЧАЛАСЬ…
Пришло время инвестировать деньги в нечто другое, SportsBits-это компания “полного сервиса”, специализирующаяся на инвестициях из всей сферы в еще неизведанный, но очень прибыльный сектор “игрового” мира. Вы можете быть одним из пионеров в получении прибыли на этом новом рынке с нашей платформой, которую нам удалось развить, думая о ваших потребностях как инвестора, мы приглашаем вас прочитать весь контент, который показывает вам наша страница, чтобы вы могли лучше узнать об этой новой возможности.
Инвестиционные планы: 7% - 8% ежедневно в течение 21 рабочего дня (включая основной капитал) и 112% после 7 дней (включая основной капитал)
Начисление: Календарные дни
 
Минимальный вклад: $10
Максимальный вклад: $500,000
Реф-программа: 7% - 3%
Выплаты: Вручную
 
Платежные системы: Bitcoin | Ethereum | Litecoin | Payeer | Perfect Money
 

 


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