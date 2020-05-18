Sportsbit.biz

Отправлено Сегодня, 11:28

Я не владелец и не администратор проекта. Информация представлена для ознакомления и обсуждения.

Старт: 30.04.2020

Особенности: Защита от DDoS | SSL-шифрование | Лицензионный GC скрипт | Выделенный сервер/IP

Описание HYIP: SPORTS.BIT

НОВАЯ ЭРА ТОЛЬКО НАЧАЛАСЬ…

Пришло время инвестировать деньги в нечто другое, SportsBits-это компания “полного сервиса”, специализирующаяся на инвестициях из всей сферы в еще неизведанный, но очень прибыльный сектор “игрового” мира. Вы можете быть одним из пионеров в получении прибыли на этом новом рынке с нашей платформой, которую нам удалось развить, думая о ваших потребностях как инвестора, мы приглашаем вас прочитать весь контент, который показывает вам наша страница, чтобы вы могли лучше узнать об этой новой возможности.

Инвестиционные планы: 7% - 8% ежедневно в течение 21 рабочего дня (включая основной капитал) и 112% после 7 дней (включая основной капитал)

Начисление: Календарные дни

Минимальный вклад: $10

Максимальный вклад: $500,000

Реф-программа: 7% - 3%

Выплаты: Вручную

Платежные системы: Bitcoin | Ethereum | Litecoin | Payeer | Perfect Money