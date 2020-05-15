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«Современный коучинг в работе с командами и группами» (онлайн)

Автор темы System ITC, Вчера, 13:35

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#1 System ITC

System ITC

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Отправлено Вчера, 13:35

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Сегодня все больше коучей смотрят в сторону работы с бизнесом, с организациями, многие становятся внутренними коучами в крупных компаниях; руководители, HR и топ-менеджеры, в свою очередь, все чаще идут обучаться коучингу. Запросов от компаний становится больше, а профессиональных коучей, умеющих работать с командами, не так много на рынке. Обучение тонкостям командного коучинга – лучший шаг, который вы можете сделать в направлении своего развития как бизнес-коуча, так и специалиста по развитию персонала внутри компании.

Обучались ли вы коучингу или это ваш первый коучинговый опыт – не имеет значения. На программе вы получите обучение лучшим практическим инструментам, используемым в международной практике командного коучинга, а также выработку навыков, которые позволят эффективно работать с любыми командами на высочайшем профессиональном уровне.

Для кого эта программа?

  • Для работающих «один-на один» коучей, которые хотят расширить свою специализацию.
  • Для профессионалов в области развития персонала.
  • Для руководителей всех уровней (руководителей отделов, менеджеров среднего звена, топ-менеджеров, директоров), лидеров бизнеса.
  • Для бизнес-тренеров.
  • Для всех, кто работает с командами и группами.

Что получает наш студент

  • Чёткое понимание результатов от командного коучинга.
  • Набор инструментов для проведения командного коучинга.
  • Обучение международным компетенциям в направлении командного коучинга.
  • Ясность, когда и как системно экспериментировать с инструментами.
  • Международный сертификат, вызывающий доверие во всем мире.

После окончания обучения выдаётся квалификационный сертификат тренинг-центра «Основы командного коучинга» и сертификат международного образца ССE (ICF) “Современный коучинг в работе с командами и группами”.

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Зачем нужен командный коучинг?

  • Для создания и развития dream team, «звездных» команд, о которых мечтает любая организация.
  • Для достижения целей и решения задач организации посредством слаженной работы команды.
  • Для выстраивания здоровых взаимоотношений в коллективе, формирования доверия другу к другу.
  • Для выработки лояльности сотрудников к компании, создания вовлеченности в жизнь компании, превращения работников «за зарплату» в патриотов своей организации.

Преимущества программы

  1. Теоретическую и методологическую базу программы создавали лучшие коучи Великобритании – родины коучинга.
  2. Квинтэссенция уникального опыта мировой практики в этом направлении.
  3. Широкий спектр эффективных инструментов, проверенных в передовой международной практике.
  4. Навыки можно применять сразу после обучения.
  5. 70% программы — практические упражнения: обучающиеся сразу же нарабатывают опыт.
  6. После обучение можно работать с любыми командами вне зависимости от сферы деятельности и других особенностей.

Содержание программы

  • Последовательность шагов в проведении командного коучинга.
  • Как, с кем и в какой последовательности заключать контракт.
  • Создание психологической безопасности и доверия в команде.
  • Диагностики по Дейвиду Клаттербаку и Патрику Ленсионе.
  • Что заставляет команды работать не эффективно.
  • Навыки слушания (по Нанси Кляйн и Стюарту Хеллеру).
  • Диалоги в командном коучинге. Дебаты, дискуссия, диалог.
  • Модель проведения командной сессии по Дэйвиду Клаттербаку.
  • Обзор процесса – как и когда проводится.
  • Измерение результатов командного коучинга.
  • Модель построения команды «Регата».
  • Принципы групповой динамики.
  • Ключевые ценности команды.
  • Как совместить индивидуальные и командные ценности.
  • Соотношение целей и ценностей команды.
  • Командная коммуникация и распределение ролей.
  • Помощь команде в преодолении неудач.
  • Подготовка руководителя к работе с группой и настройка группы на работу.
  • Подготовка к сессии. Создание рефлексивного пространства.
  • Навыки вербальной и невербальной работы с группой (маркирование, якоря, использование пространства, психогеография, сигналинг, риторические вопросы и т.д.).
  • Повышения качества принятия решений командой.
  • Основные ошибки, и как их избежать.
  • Навыки организации процесса поиска креативных решений в процессе командного коучинга.
  • Владение различными методами мозгового штурма, модеративными и фасилитационными методами.
  • Использование модели R2, SOAR, Джона Коттера.
  • Фасилитация.
  • Стратегические сессии.
  • Применение системного мышления в решении командных задач.
  • Стратегии управления конфликтами.
  • Как составлять командный и индивидуальные планы развития
  • Составление личного плана развития командного коуча

План проведения программы

1 модуль

Изучение и разбор структуры подготовки к командному коучингу: как проводить встречи с заказчиками, лидером, членами команды, и заключать контракт.

Рассмотрение пошагового алгоритма проведения первой сессии: создание единого смыслового поля, доверительных отношений, прояснение целей и ценностей команды.

Межмодульная практика

Закрепляет полученные знания, формирует ценный опыт, который анализируется в начале второго модуля, создаёт фундамент для будущей работы с командами.

Изучение рекомендованной литературы.

2 модуль

Практическое применение технологий выстраивания командных бизнес-процессов, которые направлены на поддержание рабочего ритма, достижение лучших результатов и сохранение командной эффективности в условиях постоянно меняющейся среды.

Рассматриваемые вопросы

  • Когда нужны команды, а когда рабочие группы.
  • Что помогает и что мешает командной эффективности.
  • Различия между командным и индивидуальным коучингом.
  • Отличие командного коучинга от тимбилдинга, фасилитации и т.д.
  • Системное мышление и команда как система.
  • Как создать доверие и повысить вовлеченность.
  • Как выстроить командные бизнес-процессы для достижения лучших результатов.
  • Как сохранять командную эффективность в условиях постоянно меняющейся среды.

 

Длительность программы: 3 недели, 2 вебинара в неделю.

Даты: 7, 8, 14, 15, 21, 22 сентября 2020 г., 12.00-14.30 МСК.

Стоимость: 20000 руб.

 

Ведущий и автор программы

Роман Досов

  • Сертифицированный коуч уровня PCC ICF
  • Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
  • Опыт: более 2000 часов коучинга
  • Сертифицированный бизнес-тренер
  • Тренер международных программ по коучингу
  • Сертифицированный Ментор коучей (ICF)
  • Генеральный директор «System ITC»
  • Основатель сообщества «ДВ Коуч»
  • Предприниматель

Специализация в коучинге

  • Коучинг руководителей (executive coach)
  • Бизнес коучинг
  • Командный коучинг

Контакты

Тел.:  8(423)2-54-64-06
E-mail: admin@system-itc.ru
Андрей

 


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