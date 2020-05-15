«Современный коучинг в работе с командами и группами» (онлайн)

Отправлено Вчера, 13:35

Сегодня все больше коучей смотрят в сторону работы с бизнесом, с организациями, многие становятся внутренними коучами в крупных компаниях; руководители, HR и топ-менеджеры, в свою очередь, все чаще идут обучаться коучингу. Запросов от компаний становится больше, а профессиональных коучей, умеющих работать с командами, не так много на рынке. Обучение тонкостям командного коучинга – лучший шаг, который вы можете сделать в направлении своего развития как бизнес-коуча, так и специалиста по развитию персонала внутри компании.

Обучались ли вы коучингу или это ваш первый коучинговый опыт – не имеет значения. На программе вы получите обучение лучшим практическим инструментам, используемым в международной практике командного коучинга, а также выработку навыков, которые позволят эффективно работать с любыми командами на высочайшем профессиональном уровне.

Для кого эта программа?

Для работающих «один-на один» коучей, которые хотят расширить свою специализацию.

Для профессионалов в области развития персонала.

Для руководителей всех уровней (руководителей отделов, менеджеров среднего звена, топ-менеджеров, директоров), лидеров бизнеса.

Для бизнес-тренеров.

Для всех, кто работает с командами и группами.

Что получает наш студент

Чёткое понимание результатов от командного коучинга.

Набор инструментов для проведения командного коучинга.

Обучение международным компетенциям в направлении командного коучинга.

Ясность, когда и как системно экспериментировать с инструментами.

Международный сертификат, вызывающий доверие во всем мире.

После окончания обучения выдаётся квалификационный сертификат тренинг-центра «Основы командного коучинга» и сертификат международного образца ССE (ICF) “Современный коучинг в работе с командами и группами”.

Зачем нужен командный коучинг?

Для создания и развития dream team, «звездных» команд, о которых мечтает любая организация.

Для достижения целей и решения задач организации посредством слаженной работы команды.

Для выстраивания здоровых взаимоотношений в коллективе, формирования доверия другу к другу.

Для выработки лояльности сотрудников к компании, создания вовлеченности в жизнь компании, превращения работников «за зарплату» в патриотов своей организации.

Преимущества программы

Теоретическую и методологическую базу программы создавали лучшие коучи Великобритании – родины коучинга. Квинтэссенция уникального опыта мировой практики в этом направлении. Широкий спектр эффективных инструментов, проверенных в передовой международной практике. Навыки можно применять сразу после обучения. 70% программы — практические упражнения: обучающиеся сразу же нарабатывают опыт. После обучение можно работать с любыми командами вне зависимости от сферы деятельности и других особенностей.

Содержание программы

Последовательность шагов в проведении командного коучинга.

Как, с кем и в какой последовательности заключать контракт.

Создание психологической безопасности и доверия в команде.

Диагностики по Дейвиду Клаттербаку и Патрику Ленсионе.

Что заставляет команды работать не эффективно.

Навыки слушания (по Нанси Кляйн и Стюарту Хеллеру).

Диалоги в командном коучинге. Дебаты, дискуссия, диалог.

Модель проведения командной сессии по Дэйвиду Клаттербаку.

Обзор процесса – как и когда проводится.

Измерение результатов командного коучинга.

Модель построения команды «Регата».

Принципы групповой динамики.

Ключевые ценности команды.

Как совместить индивидуальные и командные ценности.

Соотношение целей и ценностей команды.

Командная коммуникация и распределение ролей.

Помощь команде в преодолении неудач.

Подготовка руководителя к работе с группой и настройка группы на работу.

Подготовка к сессии. Создание рефлексивного пространства.

Навыки вербальной и невербальной работы с группой (маркирование, якоря, использование пространства, психогеография, сигналинг, риторические вопросы и т.д.).

Повышения качества принятия решений командой.

Основные ошибки, и как их избежать.

Навыки организации процесса поиска креативных решений в процессе командного коучинга.

Владение различными методами мозгового штурма, модеративными и фасилитационными методами.

Использование модели R2, SOAR, Джона Коттера.

Фасилитация.

Стратегические сессии.

Применение системного мышления в решении командных задач.

Стратегии управления конфликтами.

Как составлять командный и индивидуальные планы развития

Составление личного плана развития командного коуча

План проведения программы

1 модуль

Изучение и разбор структуры подготовки к командному коучингу: как проводить встречи с заказчиками, лидером, членами команды, и заключать контракт.

Рассмотрение пошагового алгоритма проведения первой сессии: создание единого смыслового поля, доверительных отношений, прояснение целей и ценностей команды.

Межмодульная практика

Закрепляет полученные знания, формирует ценный опыт, который анализируется в начале второго модуля, создаёт фундамент для будущей работы с командами.

Изучение рекомендованной литературы.

2 модуль

Практическое применение технологий выстраивания командных бизнес-процессов, которые направлены на поддержание рабочего ритма, достижение лучших результатов и сохранение командной эффективности в условиях постоянно меняющейся среды.

Рассматриваемые вопросы

Когда нужны команды, а когда рабочие группы.

Что помогает и что мешает командной эффективности.

Различия между командным и индивидуальным коучингом.

Отличие командного коучинга от тимбилдинга, фасилитации и т.д.

Системное мышление и команда как система.

Как создать доверие и повысить вовлеченность.

Как выстроить командные бизнес-процессы для достижения лучших результатов.

Как сохранять командную эффективность в условиях постоянно меняющейся среды.

Длительность программы: 3 недели, 2 вебинара в неделю.

Даты: 7, 8, 14, 15, 21, 22 сентября 2020 г., 12.00-14.30 МСК.

Стоимость: 20000 руб.

Ведущий и автор программы

Роман Досов

Сертифицированный коуч уровня PCC ICF

Член Международной Федерации Коучинга (ICF)

Опыт: более 2000 часов коучинга

Сертифицированный бизнес-тренер

Тренер международных программ по коучингу

Сертифицированный Ментор коучей (ICF)

Генеральный директор «System ITC»

Основатель сообщества «ДВ Коуч»

Предприниматель

Специализация в коучинге

Коучинг руководителей (executive coach)

Бизнес коучинг

Командный коучинг

Контакты

Тел.: 8(423)2-54-64-06

E-mail: admin@system-itc.ru

Андрей