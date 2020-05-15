«Современный коучинг в работе с командами и группами» (онлайн)

Сегодня все больше коучей смотрят в сторону работы с бизнесом, с организациями, многие становятся внутренними коучами в крупных компаниях; руководители, HR и топ-менеджеры, в свою очередь, все чаще идут обучаться коучингу. Запросов от компаний становится больше, а профессиональных коучей, умеющих работать с командами, не так много на рынке. Обучение тонкостям командного коучинга – лучший шаг, который вы можете сделать в направлении своего развития как бизнес-коуча, так и специалиста по развитию персонала внутри компании.
Обучались ли вы коучингу или это ваш первый коучинговый опыт – не имеет значения. На программе вы получите обучение лучшим практическим инструментам, используемым в международной практике командного коучинга, а также выработку навыков, которые позволят эффективно работать с любыми командами на высочайшем профессиональном уровне.
Для кого эта программа?
- Для работающих «один-на один» коучей, которые хотят расширить свою специализацию.
- Для профессионалов в области развития персонала.
- Для руководителей всех уровней (руководителей отделов, менеджеров среднего звена, топ-менеджеров, директоров), лидеров бизнеса.
- Для бизнес-тренеров.
- Для всех, кто работает с командами и группами.
Что получает наш студент
- Чёткое понимание результатов от командного коучинга.
- Набор инструментов для проведения командного коучинга.
- Обучение международным компетенциям в направлении командного коучинга.
- Ясность, когда и как системно экспериментировать с инструментами.
- Международный сертификат, вызывающий доверие во всем мире.
После окончания обучения выдаётся квалификационный сертификат тренинг-центра «Основы командного коучинга» и сертификат международного образца ССE (ICF) “Современный коучинг в работе с командами и группами”.
Зачем нужен командный коучинг?
- Для создания и развития dream team, «звездных» команд, о которых мечтает любая организация.
- Для достижения целей и решения задач организации посредством слаженной работы команды.
- Для выстраивания здоровых взаимоотношений в коллективе, формирования доверия другу к другу.
- Для выработки лояльности сотрудников к компании, создания вовлеченности в жизнь компании, превращения работников «за зарплату» в патриотов своей организации.
Преимущества программы
- Теоретическую и методологическую базу программы создавали лучшие коучи Великобритании – родины коучинга.
- Квинтэссенция уникального опыта мировой практики в этом направлении.
- Широкий спектр эффективных инструментов, проверенных в передовой международной практике.
- Навыки можно применять сразу после обучения.
- 70% программы — практические упражнения: обучающиеся сразу же нарабатывают опыт.
- После обучение можно работать с любыми командами вне зависимости от сферы деятельности и других особенностей.
Содержание программы
- Последовательность шагов в проведении командного коучинга.
- Как, с кем и в какой последовательности заключать контракт.
- Создание психологической безопасности и доверия в команде.
- Диагностики по Дейвиду Клаттербаку и Патрику Ленсионе.
- Что заставляет команды работать не эффективно.
- Навыки слушания (по Нанси Кляйн и Стюарту Хеллеру).
- Диалоги в командном коучинге. Дебаты, дискуссия, диалог.
- Модель проведения командной сессии по Дэйвиду Клаттербаку.
- Обзор процесса – как и когда проводится.
- Измерение результатов командного коучинга.
- Модель построения команды «Регата».
- Принципы групповой динамики.
- Ключевые ценности команды.
- Как совместить индивидуальные и командные ценности.
- Соотношение целей и ценностей команды.
- Командная коммуникация и распределение ролей.
- Помощь команде в преодолении неудач.
- Подготовка руководителя к работе с группой и настройка группы на работу.
- Подготовка к сессии. Создание рефлексивного пространства.
- Навыки вербальной и невербальной работы с группой (маркирование, якоря, использование пространства, психогеография, сигналинг, риторические вопросы и т.д.).
- Повышения качества принятия решений командой.
- Основные ошибки, и как их избежать.
- Навыки организации процесса поиска креативных решений в процессе командного коучинга.
- Владение различными методами мозгового штурма, модеративными и фасилитационными методами.
- Использование модели R2, SOAR, Джона Коттера.
- Фасилитация.
- Стратегические сессии.
- Применение системного мышления в решении командных задач.
- Стратегии управления конфликтами.
- Как составлять командный и индивидуальные планы развития
- Составление личного плана развития командного коуча
План проведения программы
1 модуль
Изучение и разбор структуры подготовки к командному коучингу: как проводить встречи с заказчиками, лидером, членами команды, и заключать контракт.
Рассмотрение пошагового алгоритма проведения первой сессии: создание единого смыслового поля, доверительных отношений, прояснение целей и ценностей команды.
Межмодульная практика
Закрепляет полученные знания, формирует ценный опыт, который анализируется в начале второго модуля, создаёт фундамент для будущей работы с командами.
Изучение рекомендованной литературы.
2 модуль
Практическое применение технологий выстраивания командных бизнес-процессов, которые направлены на поддержание рабочего ритма, достижение лучших результатов и сохранение командной эффективности в условиях постоянно меняющейся среды.
Рассматриваемые вопросы
- Когда нужны команды, а когда рабочие группы.
- Что помогает и что мешает командной эффективности.
- Различия между командным и индивидуальным коучингом.
- Отличие командного коучинга от тимбилдинга, фасилитации и т.д.
- Системное мышление и команда как система.
- Как создать доверие и повысить вовлеченность.
- Как выстроить командные бизнес-процессы для достижения лучших результатов.
- Как сохранять командную эффективность в условиях постоянно меняющейся среды.
Длительность программы: 3 недели, 2 вебинара в неделю.
Даты: 7, 8, 14, 15, 21, 22 сентября 2020 г., 12.00-14.30 МСК.
Стоимость: 20000 руб.
Ведущий и автор программы
Роман Досов
- Сертифицированный коуч уровня PCC ICF
- Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
- Опыт: более 2000 часов коучинга
- Сертифицированный бизнес-тренер
- Тренер международных программ по коучингу
- Сертифицированный Ментор коучей (ICF)
- Генеральный директор «System ITC»
- Основатель сообщества «ДВ Коуч»
- Предприниматель
Специализация в коучинге
- Коучинг руководителей (executive coach)
- Бизнес коучинг
- Командный коучинг
Контакты
Тел.: 8(423)2-54-64-06
E-mail: admin@system-itc.ru
Андрей