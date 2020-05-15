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Бесплатный вебинар «Как помогать людям, если ты не психолог»

Автор темы System ITC, Сегодня, 09:47

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#1 System ITC

System ITC

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Отправлено Сегодня, 09:47

Поиск своего призвания, любимого дела, вдохновляющего и зажигающего, сегодня волнует многих. Все больше людей понимают, что просто ходить на работу – это не то, на что стоит тратить свою жизнь, ведь каждый из нас рожден для великих свершений!

 

В процессе поиска себя многие приходят к выводу, что их призвание – это помогать людям. Первое, что приходит в голову - получить образование психолога, но этот путь занимает минимум несколько лет, и до работы с клиентами вас допустят лишь через 1-2 года постоянного обучения.

 

Существует методика, которую можно освоить гораздо быстрее, а начать практиковать сразу же. Коучинг – это способ работы с клиентами, построенный на принципе «все ответы есть внутри нас». Методика уникальна тем, что она не шаблонна и позволяет находить индивидуальные решения для каждого клиента.

 

Коуч - это специалист, который помогает:

- осознать истинные, а не навязанные обществом желания и ценности;

- избавиться от внутренних барьеров, препятствующих достижению целей;

- научиться находить собственные решения.

О том, как помогать людям при помощи коучинга, мы расскажем на бесплатном вебинаре.

 

Регистрация по ссылке: https://system-itc.r...ty-ne-psixolog/

 

Вы узнаете:

  • что такое коучинг (коснемся истории возникновения и рассмотрим коучинг, как он есть, в наши дни);
  • в чем главные принципы коучинга и чем он отличается от других направлений (это очень важно для понимания коучинга);
  • где и как применяется коучинг, где он востребован и чем он будет полезен лично вам;
  • что происходит с теми, кто работает с коучем (реальные кейсы).

Также вас ждет практика, потому что коучинг – это, прежде всего, практическая дисциплина, и проводить теоретический вебинар не имеет смысла.

И подарки! Конечно же, все участники получат очень приятные подарки.

 

Кому коучинг будет полезен?

Ответ: всем. Но если вас все же интересуют конкретные примеры, то:

  • всем, кто хочет освоить профессию коуча или только начинает подумывать об этом;
  • всем, кто нашел свое призвание в помощи людям и хочет получить инструменты для этой деятельности;
  • всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;
  • родителям детей и в особенности подростков;
  • консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;
  • владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;
  • HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.

Как видите, коучинг и правда нужен всем.

 

Регистрация по ссылке: https://system-itc.r...ty-ne-psixolog/

 

Преимущества профессии коуча:

  • вы получите возможность зарабатывать деньги без привязки к дому, офису, городу, работодателю, стране;
  • вы овладеете одной из самых востребованных современных профессий;
  • вы научитесь полностью понимать и принимать себя и других людей;
  • вы сможете в полной мере реализовать свое призвание;
  • вы сделаете счастливыми многих людей.

 

Побочный эффект от освоения коучинговых навыков:

  • Вы вырастете как специалист и как личность
  • Вы станете востребованы внутри своей компании и на рынке труда в целом
  • Вы сможете увеличить свой доход
  • Вы вырастете как лидер и управленец

 

Что по чем?

В Великобритании коуч получает от 12000 руб. за сессию

В США – от 15000 руб.

Сколько получают коучи в России? Мы обязательно осветим этот вопрос на вебинаре!

2 часа на нашем вебинаре могут навсегда изменить вашу жизнь, а могут просто подарить вам новые знания и полезные знакомства. Одно мы обещаем точно: эти 2 часа пройдут для вас не зря.

 

Регистрация по ссылке: https://system-itc.r...ty-ne-psixolog/

 

Автор — Роман Досов

  • Сертифицированный коуч уровня PCC (ICF)
  • Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
  • Сертифицированный бизнес-тренер
  • Тренер международных программ по коучингу
  • Сертифицированный ментор коучей (ICF)
  • Генеральный директор Международного тренинг-центра «Система»
  • Основатель сообщества «ДВ Коуч»

Специализация в коучинге:

  • Коучинг руководителей (executive coach)
  • Бизнес коучинг
  • Командный коучинг

Ведущий – Елена Мельник

  • Сертифицированный коуч уровня ACC (ICF)
  • Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
  • Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России
  • 2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»
  • Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность

Специализация в коучинге:

  • Лайф коуч
  • Бизнес коуч
  • Коуч личностного роста

 

Дата и время: 27 мая 2020 г. с 12:00 до 14:00 по МСК

Регистрация по ссылке: https://system-itc.r...ty-ne-psixolog/

 

Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)
Андрей

Тел./Whatsapp: 8 (902) 524-64-06

 

 

 

 

 


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