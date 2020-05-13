PrimeXbt - лучшие гибриды и пожизненная ревшара 70%

Привет форумчанам!
Рады представить вам PrimeXBT Affiliate.com - партнерскую программу от прямого рекламодателя.
Если у вас есть криптотрафик, трафик на форекс, бинарки или мейнстрим, желающий заработать, то стоит обязательно попробовать.
Что такое PrimeXBT.COM? Это платформа Bitcoin-трейдинга нового поколения, предоставляющая трейдерам кредитное плечо 100х.
Преимущества торговли на Prime XBT для трейдера:
- Плечо 1:100 на BTC, ETH, LTC и другие валюты
- Более 30 активов, включая "классику" из форекс пар, золота, нефти и т.д.
- Никакого KYC, что существенно увеличивает конверсии
- Минимальный депозит всего 0,001 BTC
- Long и short-позиции
- 5 видов ордеров
- Комиссия по всем активам - 0,05 %
- Мгновенные депозиты в биткоинах
- Продвинутая система безопасности
У нас найдутся офферы, даже для самых избалованных вебов:
- Уникальный гибрид CPL+CPA+RevShare
- Выплата до $1250 по СРА
- Пожизненная ревшара до 70%
- Мин деп0,001 BTC (около 10$)
- ГЕО Worldwide (кроме USA, Квебека и - - Северной Кореи)
- Еженедельные выплаты, а также есть возможность получать вылаты по запросу
- Лендинги на 8 языках: английский, испанский, португальский, турецкий, русский, китайский, японский, корейский[*]Готовим крео по запросу
- Отзывчивый саппорт в теме, который сам льет в больших объемах и может подсказать по теме