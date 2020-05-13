PrimeXbt - лучшие гибриды и пожизненная ревшара 70%

Отправлено Сегодня, 15:25

Привет форумчанам!

Рады представить вам PrimeXBT Affiliate.com - партнерскую программу от прямого рекламодателя.

Если у вас есть криптотрафик, трафик на форекс, бинарки или мейнстрим, желающий заработать, то стоит обязательно попробовать.



Что такое PrimeXBT.COM? Это платформа Bitcoin-трейдинга нового поколения, предоставляющая трейдерам кредитное плечо 100х.



Преимущества торговли на Prime XBT для трейдера:

- Плечо 1:100 на BTC, ETH, LTC и другие валюты

- Более 30 активов, включая "классику" из форекс пар, золота, нефти и т.д.

- Никакого KYC, что существенно увеличивает конверсии

- Минимальный депозит всего 0,001 BTC

- Long и short-позиции

- 5 видов ордеров

- Комиссия по всем активам - 0,05 %

- Мгновенные депозиты в биткоинах

- Продвинутая система безопасности



У нас найдутся офферы, даже для самых избалованных вебов:

- Уникальный гибрид CPL+CPA+RevShare

- Выплата до $1250 по СРА

- Пожизненная ревшара до 70%

- Мин деп0,001 BTC (около 10$)

- ГЕО Worldwide (кроме USA, Квебека и - - Северной Кореи)

- Еженедельные выплаты, а также есть возможность получать вылаты по запросу

- Лендинги на 8 языках: английский, испанский, португальский, турецкий, русский, китайский, японский, корейский[*]Готовим крео по запросу

- Отзывчивый саппорт в теме, который сам льет в больших объемах и может подсказать по теме