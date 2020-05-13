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Бесплатный вебинар «Как повысить свою эффективность»

Автор темы System ITC, Сегодня, 13:04

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#1 System ITC

System ITC

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Отправлено Сегодня, 13:04

Ситуация в мире сейчас нестабильная и непрогнозируемая. Мир стремительно и необратимо меняется во всех сферах жизни. Быть в этой ситуации наблюдателем означает упускать возможности! Сейчас то самое время, когда нужно действовать и развиваться, приспосабливаясь к стремительно меняющемуся миру.

В этих условиях на первый план выходит эффективность: чем больше вы успеете сделать, тем больше результатов получите, но при этом речь идет не о работе сутками, а о грамотном использовании своего ресурса, причем не во вред себе.

Наверняка вы уже пробовали много методов повышения своей эффективности или хотя бы слышали о них. Наверняка вы также слышали (или знаете), что далеко не все они работают и имеют долгосрочный эффект.

В этом нет ничего удивительного: эти методики зачастую универсальны и совершенно не учитывают ваши индивидуальные особенности.

На нашем бесплатном вебинаре мы расскажем вам о коучинге и о том, как экологично повысить свою эффективность, используя ваш индивидуальный подход. Как он поможет вам найти именно ваши решения, поможет вам сделать вас экспертом своей эффективности и успеха

Регистрация: https://system-itc.r...u-effektivnost/

Вы узнаете:

  • что такое коучинг и в чем его главные принципы;
  • где и как применяется коучинг, где он востребован и чем он будет полезен лично вам;
  • как коучинг поможет найти именно ваши решения и сделать вас экспертом своей эффективности и успеха;
  • где и как можно овладеть навыками коучинга.

Также вас ждет практика, потому что коучинг – это, прежде всего, практическая дисциплина. И подарки! Конечно же, все участники получат очень приятные подарки.

Коучинг – это жизненная стратегия, которая эффективна в любой ситуации. Коучинг способен подстраиваться под запрос и создавать индивидуальное решение для каждого случая. Пожалуй, это именно то, что сейчас нужно миру и каждому из нас.

Кому коучинг будет полезен?

Ответ: всем. Но если вас все же интересуют конкретные примеры, то:

  • всем, кто хочет освоить профессию коуча или только начинает подумывать об этом;
  • всем, кто нашел свое призвание в помощи людям и хочет получить инструменты для этой деятельности;
  • тем, кто находится в растерянности и не знает, в какую сторону двинуться;
  • тем, кто остался без работы из-за кризиса или ощутил значительно падение доходов;
  • всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;
  • родителям детей и в особенности подростков;
  • консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;
  • владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;
  • HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.

Как видите, коучинг и правда нужен всем.

Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...u-effektivnost/

Эффект от освоения коучинговых навыков:

  • Вы вырастете как специалист и как личность;
  • Вы повысите свою осознанность и мотивацию;
  • Вы научитесь достигать, а не просто мечтать;
  • Вы станете востребованы внутри своей компании и на рынке труда в целом;
  • Вы сможете увеличить свой доход;
  • Вы вырастете как лидер и управленец.

Если вдруг вы решите к тому же освоить профессию коуча, то вот что вас ждет:

  • вы получите возможность зарабатывать деньги без привязки к дому, офису, городу, работодателю, стране;
  • вы овладеете одной из самых востребованных современных профессий;
  • вы научитесь полностью понимать и принимать себя и других людей;
  • вы сможете в полной мере реализовать свое призвание;
  • вы сделаете счастливыми себя и многих людей.

2 часа на нашем вебинаре могут навсегда изменить вашу жизнь, а могут просто подарить вам новые знания и полезные знакомства. Одно мы обещаем точно: эти 2 часа пройдут для вас не зря.

Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...u-effektivnost/

Автор — Роман Досов

  • Сертифицированный коуч уровня PCC (ICF)
  • Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
  • Сертифицированный бизнес-тренер
  • Тренер международных программ по коучингу
  • Сертифицированный ментор коучей (ICF)
  • Генеральный директор Международного тренинг-центра «Система»
  • Основатель сообщества «ДВ Коуч»

Специализация в коучинге:

  • Коучинг руководителей (executive coach)
  • Бизнес коучинг
  • Командный коучинг

Ведущий – Елена Мельник

  • Сертифицированный коуч уровня ACC (ICF)
  • Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
  • Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России
  • 2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»
  • Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность

Специализация в коучинге:

  • Лайф коуч
  • Бизнес коуч
  • Коуч личностного роста

Дата и время:  22 мая 2020 г. с 10:00 до 12:00 по МСК
Регистрация по ссылке:  https://system-itc.r...u-effektivnost/

Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)
Андрей

Тел./Whatsapp: 8 (902) 524-64-06

 

 

 

 

 


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