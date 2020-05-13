Бесплатный вебинар «Как повысить свою эффективность»

Ситуация в мире сейчас нестабильная и непрогнозируемая. Мир стремительно и необратимо меняется во всех сферах жизни. Быть в этой ситуации наблюдателем означает упускать возможности! Сейчас то самое время, когда нужно действовать и развиваться, приспосабливаясь к стремительно меняющемуся миру.
В этих условиях на первый план выходит эффективность: чем больше вы успеете сделать, тем больше результатов получите, но при этом речь идет не о работе сутками, а о грамотном использовании своего ресурса, причем не во вред себе.
Наверняка вы уже пробовали много методов повышения своей эффективности или хотя бы слышали о них. Наверняка вы также слышали (или знаете), что далеко не все они работают и имеют долгосрочный эффект.
В этом нет ничего удивительного: эти методики зачастую универсальны и совершенно не учитывают ваши индивидуальные особенности.
На нашем бесплатном вебинаре мы расскажем вам о коучинге и о том, как экологично повысить свою эффективность, используя ваш индивидуальный подход. Как он поможет вам найти именно ваши решения, поможет вам сделать вас экспертом своей эффективности и успеха
Регистрация: https://system-itc.r...u-effektivnost/
Вы узнаете:
- что такое коучинг и в чем его главные принципы;
- где и как применяется коучинг, где он востребован и чем он будет полезен лично вам;
- как коучинг поможет найти именно ваши решения и сделать вас экспертом своей эффективности и успеха;
- где и как можно овладеть навыками коучинга.
Также вас ждет практика, потому что коучинг – это, прежде всего, практическая дисциплина. И подарки! Конечно же, все участники получат очень приятные подарки.
Коучинг – это жизненная стратегия, которая эффективна в любой ситуации. Коучинг способен подстраиваться под запрос и создавать индивидуальное решение для каждого случая. Пожалуй, это именно то, что сейчас нужно миру и каждому из нас.
Кому коучинг будет полезен?
Ответ: всем. Но если вас все же интересуют конкретные примеры, то:
- всем, кто хочет освоить профессию коуча или только начинает подумывать об этом;
- всем, кто нашел свое призвание в помощи людям и хочет получить инструменты для этой деятельности;
- тем, кто находится в растерянности и не знает, в какую сторону двинуться;
- тем, кто остался без работы из-за кризиса или ощутил значительно падение доходов;
- всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;
- родителям детей и в особенности подростков;
- консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;
- владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;
- HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.
Как видите, коучинг и правда нужен всем.
Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...u-effektivnost/
Эффект от освоения коучинговых навыков:
- Вы вырастете как специалист и как личность;
- Вы повысите свою осознанность и мотивацию;
- Вы научитесь достигать, а не просто мечтать;
- Вы станете востребованы внутри своей компании и на рынке труда в целом;
- Вы сможете увеличить свой доход;
- Вы вырастете как лидер и управленец.
Если вдруг вы решите к тому же освоить профессию коуча, то вот что вас ждет:
- вы получите возможность зарабатывать деньги без привязки к дому, офису, городу, работодателю, стране;
- вы овладеете одной из самых востребованных современных профессий;
- вы научитесь полностью понимать и принимать себя и других людей;
- вы сможете в полной мере реализовать свое призвание;
- вы сделаете счастливыми себя и многих людей.
2 часа на нашем вебинаре могут навсегда изменить вашу жизнь, а могут просто подарить вам новые знания и полезные знакомства. Одно мы обещаем точно: эти 2 часа пройдут для вас не зря.
Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...u-effektivnost/
Автор — Роман Досов
- Сертифицированный коуч уровня PCC (ICF)
- Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
- Сертифицированный бизнес-тренер
- Тренер международных программ по коучингу
- Сертифицированный ментор коучей (ICF)
- Генеральный директор Международного тренинг-центра «Система»
- Основатель сообщества «ДВ Коуч»
Специализация в коучинге:
- Коучинг руководителей (executive coach)
- Бизнес коучинг
- Командный коучинг
Ведущий – Елена Мельник
- Сертифицированный коуч уровня ACC (ICF)
- Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
- Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России
- 2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»
- Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность
Специализация в коучинге:
- Лайф коуч
- Бизнес коуч
- Коуч личностного роста
Дата и время: 22 мая 2020 г. с 10:00 до 12:00 по МСК
Регистрация по ссылке: https://system-itc.r...u-effektivnost/
Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)
Андрей
Тел./Whatsapp: 8 (902) 524-64-06