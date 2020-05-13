Браузер который платить за пользование

Отправлено Сегодня, 12:30

CryptoTab - это интернет-браузер, который во многом копирует интерфейс и функциональность Google Chrome. Разница только в том, что ко всем стандартным функциями CryptoTab добавляет опцию фонового майнинга. То есть вы будете выполнять привычные действия не бесплатно, а за определенное количество криптовалюты. Заработаете столько, сколько хватит мощности вашему компьютеру:

1.Смотрите фильм → получаете удовольствие

+ добываете криптовалюту

2.Слушаете музыку → сидите в соцсетях → получаете удовольствие и общение + добываете криптовалюту

3.В одной вкладке смотрите YouTube → в другой ищите информацию для проекта → в третье сидите в соцсетях → в четвертой печатаете отчет о проделанной работе → зарабатываете деньги и развлекаетесь + добываете криптовалюту

Чтобы скачать и начать пользоватся и майнить: Кликните СЮДА

После перехода есть возможность переключить язык вебсайта на русский. Точнее на правом верхнем углу вебсайта. Проект очень интересен! Предлагаю всем пройтись по сайту внимательно и разобратся. Ничего тяжелего в этом нет. Все очень легко и мотивирующее.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ И НАЧАЛО БЕСПЛАТНОГО МАЙНИНГА:

1. Первое и самое главное - это установка браузера CryptoTab на ваш компьютер, повторяю на компьютер или ноутбук! Многие делают по другому и получают результаты которые ведут к разочарованию.

После установки...

2. Открываем CryptoTab на рабочем столе и Логин/Регистрацию обьязательно через аккаунт GOOGLE.

3. Далее на рабочем панеле с вашим балансом BITCOIN на левом верхнем углу этой панели включите функцию майнинга до MAX.

4. Вроде готово но не совсем. Наслаждайтесь просторами интернета с новым браузером и увидите свой растущий баланс. Скорость майнинга зависит от процессора.

5. Я уверен что у вас есть мобильный телефон. Приложения можно скачать на Android и iOS. У меня лично Android и все работает и приложение досупно бесплатно на PlayMarket. Да, можно майнить на неограниченном количестве дивайсов с одним аккаунтом GOOGLE. Для бесплатного майнинга на мобильном надо ждать десять дней после авторизации либо купить функцию. Поверьте стоит подождать.

Удачи друзья!!!