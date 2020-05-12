Как получить единоразовые выплаты на детей?

Отправлено Вчера, 20:22





Президент России Владимир Путин заявил о новых единовременных выплатах семьям с детьми.



Чем регулируются данные выплаты? - Выплаты предусмотрены Указом президента № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей".



Сколько составляет выплата? - Размер выплат определен четко – 10 тысяч рублей на ребенка.



Кому положены выплаты? - Каждая российская семья, в которой растут дети от 3 до 15 лет включительно сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи.



Когда выплатят? - Выплату можно будет получить с 1 июня.



Какие документы необходимо? - Паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка.



Как оформить выплату? - Выплату можно оформить путем подачи заявления с 12 мая до 1 октября 2020 года в дистанционном порядке через портал Госуслуг или отделение ПФР.





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* 12 мая на портале Госуслуг заработал сервис: 12 мая на портале Госуслуг заработал сервис: https://posobie16.gosuslugi.ru



