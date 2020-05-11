Международная программа “Коучинг для лидеров и руководителей” (онлайн)

Отправлено Сегодня, 12:44

Вы скучаете по обучению коучингу и по коллегам-коучам?

Ностальгируете по волшебному коучинговому пространству?

Вспоминаете отработку коучинговых навыков и личностную трансформацию?

Хотите расширить свой инструментарий коуча и получить дополнительную специализацию?

Приглашаем вас освежить все воспоминания и значительно вырасти как коуч!

Программа будет актуальна для тех, кто работает (или планирует работать) как коуч или наставник с лидерами, руководителями, предпринимателями, топ-менеджерами и т.д.

А также для тех, кто хочет:

прокачать свои собственные лидерские качества

повысить свою личную эффективность

решить свои бизнес-запросы

получить дополнительную специализацию в коучинге.

Для практикующих коучей программа станет трамплином для стремительного роста как специалистов:

⁃ повышение своей ценности для клиентов и работодателей благодаря дополнительным навыкам;

⁃ рост оплаты своих услуг за счёт повышения их качества;

⁃ работа с первыми лицами компаний благодаря изучению всех тонкостей взаимодействия с ними;

⁃ развитие собственных лидерских качеств.

Приобретение навыков работы с лидерами (а это и предприниматели, и собственники компаний, и топ-менеджеры, и спортсмены, и все, обладающие соответствующими качествами и полномочиями) — это большое пополнение в копилку вашей ценности, как специалиста. Это повышение уровня вашей работы, вашего статуса, открытие новых возможностей.

Выдается сертификат международного образца CCE ICF (12 часов).

В программе:

Миссия и сила лидера

Раскрытие своих сильных сторон

Виды лидерства

Карьерный коучинг

Виды мотивации

Метод распределения сил и ресурсов

Метод анализа своей жизни

Ресурсы, работа с энергией

Коучинг в организации

Особенности executive коучинга

Работа с лидерами

Работа с заказчиком

6 глубинных потребностей человека

Коучинговые техники на основе SWOT, SCORE, диаграммы Исикавы, матрицы Эйзенхауэра и т.д.

Методы «6 шляп», «3 линзы», «БУДь» и т.д.

Методы Джима Рона, Малкольма Гладуэлла, Михай Чиксентмихайи.

Автор и ведущий программы – Роман Досов

Сертифицированный коуч уровня PCC (ICF)

Член Международной Федерации Коучинга (ICF)

Опыт: более 2000 часов коучинга

Сертифицированный бизнес-тренер

Тренер международных программ по коучингу

Сертифицированный ментор коучей (ICF)

Основатель сообщества «ДВ Коуч»

Соавтор образовательного проекта Сбербанка “Развитие талантов” по обучению коучинговым технологиям

Предприниматель

Специализация в коучинге:

Коучинг руководителей (executive)

Бизнес коучинг

Командный коучинг

Длительность программы: 3 недели, 2 вебинара в неделю.

Даты: 22, 25, 29 июня и 2,6, 9 июля, 12.00-14.00 МСК.

Стоимость: 20000 руб.

По всем вопросам обращайтесь:

E-mail: admin@system-itc.ru

Тел: 8(902)524-64-06