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Международная программа “Коучинг для лидеров и руководителей” (онлайн)

Автор темы System ITC, Сегодня, 12:44

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#1 System ITC

System ITC

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Отправлено Сегодня, 12:44

Вы скучаете по обучению коучингу и по коллегам-коучам?

Ностальгируете по волшебному коучинговому пространству?

Вспоминаете отработку коучинговых навыков и личностную трансформацию?

Хотите расширить свой инструментарий коуча и получить дополнительную специализацию?

Приглашаем вас освежить все воспоминания и значительно вырасти как коуч!

 

Программа будет актуальна для тех, кто работает (или планирует работать) как коуч или наставник с лидерами, руководителями, предпринимателями, топ-менеджерами и т.д.

А также для тех, кто хочет:

  • прокачать свои собственные лидерские качества
  • повысить свою личную эффективность
  • решить свои бизнес-запросы
  • получить дополнительную специализацию в коучинге.

 

Для практикующих коучей программа станет трамплином для стремительного роста как специалистов:

 ⁃ повышение своей ценности для клиентов и работодателей благодаря дополнительным навыкам;

 ⁃ рост оплаты своих услуг за счёт повышения их качества;

 ⁃ работа с первыми лицами компаний благодаря изучению всех тонкостей взаимодействия с ними;

 ⁃ развитие собственных лидерских качеств.

 

Приобретение навыков работы с лидерами (а это и предприниматели, и собственники компаний, и топ-менеджеры, и спортсмены, и все, обладающие соответствующими качествами и полномочиями) — это большое пополнение в копилку вашей ценности, как специалиста. Это повышение уровня вашей работы, вашего статуса, открытие новых возможностей.

Выдается сертификат международного образца CCE ICF (12 часов).

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В программе:

  • Миссия и сила лидера
  • Раскрытие своих сильных сторон
  • Виды лидерства
  • Карьерный коучинг
  • Виды мотивации
  • Метод распределения сил и ресурсов
  • Метод анализа своей жизни
  • Ресурсы, работа с энергией
  • Коучинг в организации
  • Особенности executive коучинга
  • Работа с лидерами
  • Работа с заказчиком
  • 6 глубинных потребностей человека
  • Коучинговые техники на основе SWOT, SCORE, диаграммы Исикавы, матрицы Эйзенхауэра и т.д.
  • Методы «6 шляп», «3 линзы», «БУДь» и т.д.
  • Методы Джима Рона, Малкольма Гладуэлла, Михай Чиксентмихайи.

 

Автор и ведущий программы – Роман Досов

  • Сертифицированный коуч уровня PCC (ICF)
  • Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
  • Опыт: более 2000 часов коучинга
  • Сертифицированный бизнес-тренер
  • Тренер международных программ по коучингу
  • Сертифицированный ментор коучей (ICF)
  • Основатель сообщества «ДВ Коуч»
  • Соавтор образовательного проекта Сбербанка “Развитие талантов” по обучению коучинговым технологиям
  • Предприниматель

Специализация в коучинге:

  • Коучинг руководителей (executive)
  • Бизнес коучинг
  • Командный коучинг

 

Длительность программы: 3 недели, 2 вебинара в неделю.

Даты: 22, 25, 29 июня и 2,6, 9 июля, 12.00-14.00 МСК.

Стоимость: 20000 руб.

 

По всем вопросам обращайтесь:
E-mail: admin@system-itc.ru
Тел: 8(902)524-64-06

 


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