Международная программа “Коучинг для лидеров и руководителей” (онлайн)

Вы скучаете по обучению коучингу и по коллегам-коучам?
Ностальгируете по волшебному коучинговому пространству?
Вспоминаете отработку коучинговых навыков и личностную трансформацию?
Хотите расширить свой инструментарий коуча и получить дополнительную специализацию?
Приглашаем вас освежить все воспоминания и значительно вырасти как коуч!
Программа будет актуальна для тех, кто работает (или планирует работать) как коуч или наставник с лидерами, руководителями, предпринимателями, топ-менеджерами и т.д.
А также для тех, кто хочет:
- прокачать свои собственные лидерские качества
- повысить свою личную эффективность
- решить свои бизнес-запросы
- получить дополнительную специализацию в коучинге.
Для практикующих коучей программа станет трамплином для стремительного роста как специалистов:
⁃ повышение своей ценности для клиентов и работодателей благодаря дополнительным навыкам;
⁃ рост оплаты своих услуг за счёт повышения их качества;
⁃ работа с первыми лицами компаний благодаря изучению всех тонкостей взаимодействия с ними;
⁃ развитие собственных лидерских качеств.
Приобретение навыков работы с лидерами (а это и предприниматели, и собственники компаний, и топ-менеджеры, и спортсмены, и все, обладающие соответствующими качествами и полномочиями) — это большое пополнение в копилку вашей ценности, как специалиста. Это повышение уровня вашей работы, вашего статуса, открытие новых возможностей.
Выдается сертификат международного образца CCE ICF (12 часов).
В программе:
- Миссия и сила лидера
- Раскрытие своих сильных сторон
- Виды лидерства
- Карьерный коучинг
- Виды мотивации
- Метод распределения сил и ресурсов
- Метод анализа своей жизни
- Ресурсы, работа с энергией
- Коучинг в организации
- Особенности executive коучинга
- Работа с лидерами
- Работа с заказчиком
- 6 глубинных потребностей человека
- Коучинговые техники на основе SWOT, SCORE, диаграммы Исикавы, матрицы Эйзенхауэра и т.д.
- Методы «6 шляп», «3 линзы», «БУДь» и т.д.
- Методы Джима Рона, Малкольма Гладуэлла, Михай Чиксентмихайи.
Автор и ведущий программы – Роман Досов
- Сертифицированный коуч уровня PCC (ICF)
- Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
- Опыт: более 2000 часов коучинга
- Сертифицированный бизнес-тренер
- Тренер международных программ по коучингу
- Сертифицированный ментор коучей (ICF)
- Основатель сообщества «ДВ Коуч»
- Соавтор образовательного проекта Сбербанка “Развитие талантов” по обучению коучинговым технологиям
- Предприниматель
Специализация в коучинге:
- Коучинг руководителей (executive)
- Бизнес коучинг
- Командный коучинг
Длительность программы: 3 недели, 2 вебинара в неделю.
Даты: 22, 25, 29 июня и 2,6, 9 июля, 12.00-14.00 МСК.
Стоимость: 20000 руб.
По всем вопросам обращайтесь:
E-mail: admin@system-itc.ru
Тел: 8(902)524-64-06