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Бесплатный вебинар «Работа с человеческими ресурсами»

Автор темы System ITC, Сегодня, 07:30

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#1 System ITC

System ITC

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Отправлено Сегодня, 07:30

Люди – это движущая сила любой компании, проекта, идеи. Вялые, не вовлеченные «реализаторы» могут на корню убить даже самую успешную идею, лучшую услугу и гениальный товар. Если даже с мотивацией и огоньком у команды все в порядке, банальное непонимание людей и отсутствие индивидуального подхода со стороны начальства может легко разрушить все.

В каждом человеке заложен невероятный ресурс, и если его обнаружить и направить туда, где он больше всего необходим, результаты будут потрясающими! Поиск ресурсов и грамотная работа с ними – всему этому можно научиться, практикуя коучинг.

Все больше людей по всему миру открывают для себя новый мир взаимодействия с работниками, клиентами, начальством, приводящий к потрясающим результатам – это коучинг. Мы готовы абсолютно бесплатно поделиться тем, что знаем о коучинге, на нашем вебинаре. Всего мы, конечно же, за 2 часа не охватим, но обещаем качественно познакомить вас с основами коучинга. Мы сделаем все, чтобы перевернуть ваше сознание за эти 2 часа, и будьте уверены, нам это удастся!

Зарегистрироваться на вебинар:  https://system-itc.r...kimi-resursami/

 Преимущества овладения коучинговыми навыками:

  • глубокое понимание других людей;
  • умение выстраивать коммуникацию с каждым человеком;
  • овладение одной из самых востребованных профессий в мире;
  • возможность зарабатывать деньги без привязки к дому, офису, городу и даже стране;
  • рост вашего профессионализма, востребованности, дохода;
  • ваш личный рост.

Преимущества использования коучинговых навыков в управлении и развитии:

  • рост мотивации и вовлеченности сотрудников;
  • усиление и сплочение команды;
  • повышение личной эффективности руководителей;
  • вывод бизнеса на новый уровень;
  • ускоренное достижение целей;
  • повышение показателей;
  • создание плана достижения целей;
  • повышение уровня осознанности.

 Что нового вы узнаете на вебинаре:

  • что такое коучинг по международным стандартам;
  • главные принципы и компетенции коучинга;
  • применение коучинга;
  • отличия коучинга от других направлений;
  • в чем польза коучинга лично для вас;
  • где и как можно обучиться коучингу;
  • познакомитесь с техниками и отработаете их на практике;
  • а также всех участников ждут подарки!

Несколько фактов:

  • В компании «Boeing» состоит 50 внутренних коучей.
  • В компании «Coca-Cola» 40 внутренних коучей.
  • 50 крупнейших компаний рейтинга Global Fortune 500 используют коучинг в своём управлении.
  • Данный метод активно применяется в Яндекс, Google, Samsung, Альфа-банк, HeadHunter, Apple, AmoCRM, Битрикс24, Coca Cola, Сбербанк, Hewlett Packard, Xerox, Gillette, Газпром, Роснефть, Sony, Pall Mall, Rolls Royce, Volkswagen, Вимм-Билль-Данн и многих других.

Зарегистрироваться на вебинар:  https://system-itc.r...kimi-resursami/

 Если у вас есть сомнения, честно ответьте себе на следующие вопросы

  • Вы хотите быть более эффективным в развитии других людей?
  • Вы хотите достичь большего в своей жизни?
  • Вы хотите создать компанию бирюзового уровня?
  • Вам важно, чтобы эффективность развития персонала была в разы выше?
  • Вы хотите повысить вовлеченность сотрудников в жизнь и развитие компании?
  • Вы стремитесь к постоянному совершенствованию своих лидерских компетенций?
  • Мир меняется настолько стремительно, что ваш бизнес просто не поспевает за этими изменениями?
  • В определённые моменты Вам уже не хватает того, что вы знали и чем руководствовались ранее?
  • Классические инструменты для повышения мотивации и лояльности сотрудников уже не работают?
  • По плану всю работу должны выполнять сотрудники, а по факту её выполняете вы?
  • Ваши сотрудники обучаются очень медленно, либо не обучаются вообще?
  • Есть ощущение, что никого в компании не интересует её развитие, кроме вас?
  • Вы совершенно не чувствуете, что работаете в команде?

Если хотя бы на один из вопросов вы дали положительный ответ, мы ждём вас на нашем вебинаре «Работа с человеческими ресурсами».

Зарегистрироваться на вебинар:  https://system-itc.r...kimi-resursami/

Ведущий – Елена Мельник

  • Коуч уровня АСС ICF
  • Член Международной федерации коучинга (ICF)
  • Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России
  • 2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»
  • Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность

Специализация в коучинге

  • Лайф коуч
  • Бизнес коуч
  • Коуч личностного роста

Дата и время:

19 мая 2020 г. с 15:00 до 17:00 по МСК

Контакты

Ольга
Тел: 8 914 737 40 68
Whatsapp: 8 914 737 40 68

 

 

 


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