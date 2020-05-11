Бесплатный вебинар «Работа с человеческими ресурсами»

Люди – это движущая сила любой компании, проекта, идеи. Вялые, не вовлеченные «реализаторы» могут на корню убить даже самую успешную идею, лучшую услугу и гениальный товар. Если даже с мотивацией и огоньком у команды все в порядке, банальное непонимание людей и отсутствие индивидуального подхода со стороны начальства может легко разрушить все.
В каждом человеке заложен невероятный ресурс, и если его обнаружить и направить туда, где он больше всего необходим, результаты будут потрясающими! Поиск ресурсов и грамотная работа с ними – всему этому можно научиться, практикуя коучинг.
Все больше людей по всему миру открывают для себя новый мир взаимодействия с работниками, клиентами, начальством, приводящий к потрясающим результатам – это коучинг. Мы готовы абсолютно бесплатно поделиться тем, что знаем о коучинге, на нашем вебинаре. Всего мы, конечно же, за 2 часа не охватим, но обещаем качественно познакомить вас с основами коучинга. Мы сделаем все, чтобы перевернуть ваше сознание за эти 2 часа, и будьте уверены, нам это удастся!
Зарегистрироваться на вебинар: https://system-itc.r...kimi-resursami/
Преимущества овладения коучинговыми навыками:
- глубокое понимание других людей;
- умение выстраивать коммуникацию с каждым человеком;
- овладение одной из самых востребованных профессий в мире;
- возможность зарабатывать деньги без привязки к дому, офису, городу и даже стране;
- рост вашего профессионализма, востребованности, дохода;
- ваш личный рост.
Преимущества использования коучинговых навыков в управлении и развитии:
- рост мотивации и вовлеченности сотрудников;
- усиление и сплочение команды;
- повышение личной эффективности руководителей;
- вывод бизнеса на новый уровень;
- ускоренное достижение целей;
- повышение показателей;
- создание плана достижения целей;
- повышение уровня осознанности.
Что нового вы узнаете на вебинаре:
- что такое коучинг по международным стандартам;
- главные принципы и компетенции коучинга;
- применение коучинга;
- отличия коучинга от других направлений;
- в чем польза коучинга лично для вас;
- где и как можно обучиться коучингу;
- познакомитесь с техниками и отработаете их на практике;
- а также всех участников ждут подарки!
Несколько фактов:
- В компании «Boeing» состоит 50 внутренних коучей.
- В компании «Coca-Cola» 40 внутренних коучей.
- 50 крупнейших компаний рейтинга Global Fortune 500 используют коучинг в своём управлении.
- Данный метод активно применяется в Яндекс, Google, Samsung, Альфа-банк, HeadHunter, Apple, AmoCRM, Битрикс24, Coca Cola, Сбербанк, Hewlett Packard, Xerox, Gillette, Газпром, Роснефть, Sony, Pall Mall, Rolls Royce, Volkswagen, Вимм-Билль-Данн и многих других.
Зарегистрироваться на вебинар: https://system-itc.r...kimi-resursami/
Если у вас есть сомнения, честно ответьте себе на следующие вопросы
- Вы хотите быть более эффективным в развитии других людей?
- Вы хотите достичь большего в своей жизни?
- Вы хотите создать компанию бирюзового уровня?
- Вам важно, чтобы эффективность развития персонала была в разы выше?
- Вы хотите повысить вовлеченность сотрудников в жизнь и развитие компании?
- Вы стремитесь к постоянному совершенствованию своих лидерских компетенций?
- Мир меняется настолько стремительно, что ваш бизнес просто не поспевает за этими изменениями?
- В определённые моменты Вам уже не хватает того, что вы знали и чем руководствовались ранее?
- Классические инструменты для повышения мотивации и лояльности сотрудников уже не работают?
- По плану всю работу должны выполнять сотрудники, а по факту её выполняете вы?
- Ваши сотрудники обучаются очень медленно, либо не обучаются вообще?
- Есть ощущение, что никого в компании не интересует её развитие, кроме вас?
- Вы совершенно не чувствуете, что работаете в команде?
Если хотя бы на один из вопросов вы дали положительный ответ, мы ждём вас на нашем вебинаре «Работа с человеческими ресурсами».
Зарегистрироваться на вебинар: https://system-itc.r...kimi-resursami/
Ведущий – Елена Мельник
- Коуч уровня АСС ICF
- Член Международной федерации коучинга (ICF)
- Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России
- 2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»
- Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность
Специализация в коучинге
- Лайф коуч
- Бизнес коуч
- Коуч личностного роста
Дата и время:
19 мая 2020 г. с 15:00 до 17:00 по МСК
Контакты
Ольга
Тел: 8 914 737 40 68
Whatsapp: 8 914 737 40 68