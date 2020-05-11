Бесплатный вебинар «Работа с человеческими ресурсами»

Отправлено Сегодня, 07:30

Люди – это движущая сила любой компании, проекта, идеи. Вялые, не вовлеченные «реализаторы» могут на корню убить даже самую успешную идею, лучшую услугу и гениальный товар. Если даже с мотивацией и огоньком у команды все в порядке, банальное непонимание людей и отсутствие индивидуального подхода со стороны начальства может легко разрушить все.

В каждом человеке заложен невероятный ресурс, и если его обнаружить и направить туда, где он больше всего необходим, результаты будут потрясающими! Поиск ресурсов и грамотная работа с ними – всему этому можно научиться, практикуя коучинг.

Все больше людей по всему миру открывают для себя новый мир взаимодействия с работниками, клиентами, начальством, приводящий к потрясающим результатам – это коучинг. Мы готовы абсолютно бесплатно поделиться тем, что знаем о коучинге, на нашем вебинаре. Всего мы, конечно же, за 2 часа не охватим, но обещаем качественно познакомить вас с основами коучинга. Мы сделаем все, чтобы перевернуть ваше сознание за эти 2 часа, и будьте уверены, нам это удастся!

Зарегистрироваться на вебинар: https://system-itc.r...kimi-resursami/

Преимущества овладения коучинговыми навыками:

глубокое понимание других людей;

умение выстраивать коммуникацию с каждым человеком;

овладение одной из самых востребованных профессий в мире;

возможность зарабатывать деньги без привязки к дому, офису, городу и даже стране;

рост вашего профессионализма, востребованности, дохода;

ваш личный рост.

Преимущества использования коучинговых навыков в управлении и развитии:

рост мотивации и вовлеченности сотрудников;

усиление и сплочение команды;

повышение личной эффективности руководителей;

вывод бизнеса на новый уровень;

ускоренное достижение целей;

повышение показателей;

создание плана достижения целей;

повышение уровня осознанности.

Что нового вы узнаете на вебинаре:

что такое коучинг по международным стандартам;

главные принципы и компетенции коучинга;

применение коучинга;

отличия коучинга от других направлений;

в чем польза коучинга лично для вас;

где и как можно обучиться коучингу;

познакомитесь с техниками и отработаете их на практике;

а также всех участников ждут подарки!

Несколько фактов:

В компании «Boeing» состоит 50 внутренних коучей.

В компании «Coca-Cola» 40 внутренних коучей.

50 крупнейших компаний рейтинга Global Fortune 500 используют коучинг в своём управлении.

Данный метод активно применяется в Яндекс, Google, Samsung, Альфа-банк, HeadHunter, Apple, AmoCRM, Битрикс24, Coca Cola, Сбербанк, Hewlett Packard, Xerox, Gillette, Газпром, Роснефть, Sony, Pall Mall, Rolls Royce, Volkswagen, Вимм-Билль-Данн и многих других.

Зарегистрироваться на вебинар: https://system-itc.r...kimi-resursami/

Если у вас есть сомнения, честно ответьте себе на следующие вопросы

Вы хотите быть более эффективным в развитии других людей?

Вы хотите достичь большего в своей жизни?

Вы хотите создать компанию бирюзового уровня?

Вам важно, чтобы эффективность развития персонала была в разы выше?

Вы хотите повысить вовлеченность сотрудников в жизнь и развитие компании?

Вы стремитесь к постоянному совершенствованию своих лидерских компетенций?

Мир меняется настолько стремительно, что ваш бизнес просто не поспевает за этими изменениями?

В определённые моменты Вам уже не хватает того, что вы знали и чем руководствовались ранее?

Классические инструменты для повышения мотивации и лояльности сотрудников уже не работают?

По плану всю работу должны выполнять сотрудники, а по факту её выполняете вы?

Ваши сотрудники обучаются очень медленно, либо не обучаются вообще?

Есть ощущение, что никого в компании не интересует её развитие, кроме вас?

Вы совершенно не чувствуете, что работаете в команде?

Если хотя бы на один из вопросов вы дали положительный ответ, мы ждём вас на нашем вебинаре «Работа с человеческими ресурсами».

Зарегистрироваться на вебинар: https://system-itc.r...kimi-resursami/

Ведущий – Елена Мельник

Коуч уровня АСС ICF

Член Международной федерации коучинга (ICF)

Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России

2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»

Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность

Специализация в коучинге

Лайф коуч

Бизнес коуч

Коуч личностного роста

Дата и время:

19 мая 2020 г. с 15:00 до 17:00 по МСК

Контакты

Ольга

Тел: 8 914 737 40 68

Whatsapp: 8 914 737 40 68