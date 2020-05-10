Рассылки WhatsApp/Telegram/Viber

Всем привет! Занимаемся рассылкой по мессенджерам, а также собираем базы под ваши критерии: регион, интересы и др.
Есть большое количество баз готовых к использованию: интернет-магазины, базы млм, базы предпринимателей, таксистов и др.
Ваши возможности:
WhatsApp рассылки (гео только РФ)
Стоимость:
1000-5000 сообщений - 1.8 р. за сообщение
5000-10 000 сообщений - 1.7 р. за сообщение
Объем от 2000 до 15 000 сообщений в день.
Viber инвайтинг (гео любое, есть много баз по РФ)
При данном способе рассылки - ссылки кликабельны, есть брендирование - аватарка, описание и название!)
5000-10 000 пользователей - 40 коп. за пользователя
100 000 и выше пользователей - 25 коп. за пользователя
Оплата за приглашение, а не за вступившего.
Telegram (любое гео)
Стоимость: 1,5 руб. за сообщение, отправляем картинку и текст, можно просто просто текст, картинка с кнопкой ссылкой. Ссылки кликабельные.
Объем от 1000 до 50 000 сообщений в день.
Инвайтинг в группу Telegram - 2 руб. за человека.
Парсинг участников – групп доноров бесплатно!
Принимаем: qiwi, яндекс, карты, btc. Отчетность и прозрачность! Не кидаю, могу дать телефоны текущих клиентов, есть отзывы! На рынке более 2-х лет.
По вопросам и консультациям пишите:
Whatsapp: +79992331873
Telegram: @pavelsupport