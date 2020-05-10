Рассылки WhatsApp/Telegram/Viber

Отправлено Сегодня, 12:21

Всем привет! Занимаемся рассылкой по мессенджерам, а также собираем базы под ваши критерии: регион, интересы и др.

Есть большое количество баз готовых к использованию: интернет-магазины, базы млм, базы предпринимателей, таксистов и др.

Ваши возможности:

WhatsApp рассылки (гео только РФ)

Стоимость:

1000-5000 сообщений - 1.8 р. за сообщение

5000-10 000 сообщений - 1.7 р. за сообщение

Объем от 2000 до 15 000 сообщений в день.

Viber инвайтинг (гео любое, есть много баз по РФ)

При данном способе рассылки - ссылки кликабельны, есть брендирование - аватарка, описание и название!)

5000-10 000 пользователей - 40 коп. за пользователя

100 000 и выше пользователей - 25 коп. за пользователя

Оплата за приглашение, а не за вступившего.

Telegram (любое гео)

Стоимость: 1,5 руб. за сообщение, отправляем картинку и текст, можно просто просто текст, картинка с кнопкой ссылкой. Ссылки кликабельные.

Объем от 1000 до 50 000 сообщений в день.

Инвайтинг в группу Telegram - 2 руб. за человека.

Парсинг участников – групп доноров бесплатно!

Принимаем: qiwi, яндекс, карты, btc. Отчетность и прозрачность! Не кидаю, могу дать телефоны текущих клиентов, есть отзывы! На рынке более 2-х лет.

По вопросам и консультациям пишите:

Whatsapp: +79992331873

Telegram: @pavelsupport