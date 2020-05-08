Armorica - Товарная Партнерка | CPA, Revenue Share | Смартлинк

Отправлено Сегодня, 12:59

Выплаты осуществляются еженедельно и ежемесячно в зависимости от оффера, с минимальной суммой от 100$. Мы поддерживаем все наиболее популярные платёжные системы: Wire transfer, Webmoney, Paypal, Bitcoin, Skrill и Neteller, и обязательно подберем вариант, удобный для вас.

Кроме того, все наши партнеры могут использовать для работы наши смарт инструменты AD Rotator и One link, которые являются отличным решением для вебмастеров и WW трафика.

⭐ С помощью AD rotator вы можете монетизировать ваше баннерное пространство по максимуму. Инструмент позволяет выбрать интересующую вертикаль офферов, или же несколько конкретных офферов, разрешение баннера, и генерирует небольшой кусочек кода, который нужно будет добавить на ваш сайт. Таким образом, AD rotator будет ротировать баннеры, меняя их локализацию в зависимости от гео пользователя, а также анализировать гео, показывая баннер оффера, который его принимает.

⭐ One link - инструмент, работающий на базе smartlink. Он позволяет продвигать несколько конкретных офферов с использованием одной ссылки, ротируя выбранные предложения в зависимости от гео пользователя, и работает также просто: выбирайте офферы, которые хотите продвигать по этой ссылке, и начинайте лить трафик!

После регистрации за вами будет закреплён аффилейт-менеджер, который поможет наладить использование нашей системы, сориентирует по лучшим офферам, подходящим под ваш трафик и будет держать в курсе любых изменений. Про все обновления вы можете также узнавать из email-рассылки.

Если у вас есть коллеги или друзья, приводите их в партнёрскую сеть Арморика с помощью реферальной ссылки и получайте до 3% от заработка привлеченных аффилейтов!