Вкусная еда

Отправлено Сегодня, 08:32

Мне нравится шаурма.

Сырно-овощная шаурма с аджикой и соусом терияки

Простой и необычный рецепт конвертиков из лаваша: с простым салатом из помидоров и огурцов, сыром, зеленью, аджикой и соусом терияки.

Продукты

(на 3 порции)

Лаваш тонкий - 5 шт.

Помидор - 1 большой или 2 небольших

Огурец - 1 шт.

Лук салатный - 1 шт. среднего размера

Сыр (твёрдый или полутвёрдый) - 120 г

Зелень свежая - 30 г

Аджика - по вкусу

Соус терияки - по вкусу

Масло растительное - для обжаривания

Соль (по желанию) - по вкусу

Из одного помидора или двух небольших вынимаем все косточки с соком, чтобы они не размочили лаваш.

Оставшуюся плотную мякоть помидора нарезаем мелкими кубиками.

Один средний огурец нарезаем тоже кубиками или соломкой. Добавляем к помидорам.

Небольшую салатную луковицу нарезаем тонко. Добавляем в ту же миску. Мелко нарезаем небольшой пучок зелени (у меня укроп и петрушка) - только зелень, без стеблей. Добавляем в миску.

120 г любимого вами сыра нарезаем мелкими кубиками или натираем на тёрке. Здорово, если он будет хорошо тянущимся.

Содержимое миски хорошо перемешиваем. Солить начинку не нужно - солёности достаточно от сыра и соуса терияки, которым приправляется лаваш при подаче.

Берём лаваш и делим его на куски, в которые будет удобно заворачивать начинку.

Каждый кусок смазываем аджикой. По количеству - ориентируйтесь на свою аджику: если она очень жгучая - мажьте мало, если "мягкая" - мажьте много.

В середину намазанного лаваша выкладываем начинку.

И заворачиваем лаваш с начинкой конвертом. У меня получилось 5 конвертов.

Обжаривать конвертики из лаваша можно в решётке на мангале, в электрогриле, на сковороде-гриль или на обычной сковороде. Я воспользуюсь сковородой-гриль: смазываю её небольшим количеством масла с помощью кисти, выкладываю конверты и прижимаю тяжёлой крышкой.

Жарю лаваш с сыром и овощами на среднем огне (чтобы сыр успел расплавиться) до коричневых полосочек с обеих сторон. На обычной сковороде жарим лаваш с начинкой так же, только не до полосочек, а до зарумянивания всей поверхности лаваша.

При подаче обязательно смазываем конвертики из лаваша соусом терияки.

Приятного аппетита и не бойтесь экспериментировать!