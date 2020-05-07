Бесплатный вебинар «Сила трансформационного коучинга»

Отправлено Сегодня, 13:03

Ситуация в мире сейчас нестабильная и непрогнозируемая. Все происходит как в сказке: «чем дальше, тем страшнее». В режиме реального времени мы видим, как становятся ненужными одни и выходят на первый план другие профессии. На наших глазах рушатся одни бизнесы и видоизменяются другие. Быть в этой ситуации наблюдателем означает упускать возможности! Сейчас то самое время, когда нужно действовать и развиваться, приспосабливаясь к стремительно меняющемуся миру.

В первую очередь необходимо меняться внутри. Просто подумайте, как много причин наших успехов и неудач заключены в нас самих!

Бывало у вас такое:

- вы точно не знаете, чего хотите;

- вы не можете определиться со своими целями и планами;

- у вас не получается достигать желаемого, и вы не понимаете, почему;

- вы раз за разом терпите неудачу;

- у вас есть желание, но нет мотивации идти к цели;

- вам сложно принимать решение;

- вы в конфликте с самим собой?

Все это помогает решить трансформационный коучинг, направленный на изменения личности.

Если вы чувствуете, что вам нужна личностная трансформация, приходите на бесплатный вебинар!

Регистрация по ссылке: http://system-itc.ru...nogo-kouchinga/

Вы узнаете:

что такое коучинг (коснемся истории возникновения и рассмотрим коучинг, как он есть, в наши дни);

в чем главные принципы коучинга, на что он опирается, и чем он отличается от других направлений (это очень важно для понимания коучинга);

где и как применяется коучинг, где он востребован и чем он будет полезен лично вам;

где и как можно овладеть навыком трансформационного коучинга.

Также вас ждет практика, потому что коучинг – это, прежде всего, практическая дисциплина, и проводить теоретический вебинар не имеет смысла.

И подарки! Конечно же, все участники получат очень приятные подарки.

Коучинг – это жизненная стратегия, которая эффективна в любой ситуации. Коучинг способен подстраиваться под запрос и создавать индивидуальное решение для каждого случая. Пожалуй, это именно то, что сейчас нужно миру и каждому из нас.

Кому коучинг будет полезен?

Ответ: всем. Но если вас все же интересуют конкретные примеры, то:

всем, кто хочет освоить профессию коуча или только начинает подумывать об этом;

всем, кто нашел свое призвание в помощи людям и хочет получить инструменты для этой деятельности;

тем, кто находится в растерянности и не знает, в какую сторону двинуться;

тем, кто остался без работы из-за кризиса или ощутил значительно падение доходов;

всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;

родителям детей и в особенности подростков;

консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;

владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;

HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.

Как видите, коучинг и правда нужен всем.

Регистрация по ссылке: http://system-itc.ru...nogo-kouchinga/

Эффект от освоения коучинговых навыков:

Вы вырастете как специалист и как личность;

Вы повысите свою осознанность и мотивацию;

Вы научитесь достигать, а не просто мечтать;

Вы станете востребованы внутри своей компании и на рынке труда в целом

Вы сможете увеличить свой доход

Вы вырастете как лидер и управленец

Если вдруг вы решите к тому же освоить профессию коуча, то вот что вас ждет:

вы получите возможность зарабатывать деньги без привязки к дому, офису, городу, работодателю, стране;

вы овладеете одной из самых востребованных современных профессий;

вы научитесь полностью понимать и принимать себя и других людей;

вы сможете в полной мере реализовать свое призвание;

вы сделаете счастливыми себя и многих людей.

2 часа на нашем вебинаре могут навсегда изменить вашу жизнь, а могут просто подарить вам новые знания и полезные знакомства. Одно мы обещаем точно: эти 2 часа пройдут для вас не зря.

Регистрация по ссылке: http://system-itc.ru...nogo-kouchinga/

Автор — Роман Досов

Сертифицированный коуч уровня PCC (ICF)

Член Международной Федерации Коучинга (ICF)

Сертифицированный бизнес-тренер

Тренер международных программ по коучингу

Сертифицированный ментор коучей (ICF)

Генеральный директор Международного тренинг-центра «Система»

Основатель сообщества «ДВ Коуч»

Специализация в коучинге:

Коучинг руководителей (executive coach)

Бизнес коучинг

Командный коучинг

Ведущий – Елена Мельник

Сертифицированный коуч уровня A CC (ICF)

Член Международной Федерации Коучинга (ICF)

Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России

2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»

Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность

Специализация в коучинге:

Лайф коуч

Бизнес коуч

Коуч личностного роста

Дата и время: 13 мая 2020 г. с 12:00 до 14:00 по МСК

Регистрация по ссылке: http://system-itc.ru...nogo-kouchinga/

Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)

Тел. и WA: 8 (914) 737-40-68