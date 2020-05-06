Изменить аддрес сайта

Отправлено Вчера, 17:52



Как изменить адрес своего сайта на ucoz?

Изменить адрес сайта на Ucoz уже не удастся.

Такой вопрос уже задавали их службе поддержки. Вот их ответ ниже.

А вообще - дался Вам этот Ucoz?!

Бесплатных конструкторов и без них хватает, где реклама - есть, конечно, но не лезет во все дыры.

В своё время изучал разные конструкторы сайтов.

Если интересует, то я сохранил информацию о них в разделе "Конструкторы сайтов".

Успехов!