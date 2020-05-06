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Изменить аддрес сайта

Автор темы irapershina, Вчера, 16:18

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В теме одно сообщение

#1 irapershina

irapershina

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 16:18

Как изменить адрес своего сайта на ucoz?

 

 

 


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#2 Morion

Morion

    Коммерсант

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Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 17:52


Как изменить адрес своего сайта на ucoz?

 

:thumbsup: Изменить адрес сайта на Ucoz уже не удастся. 

Такой вопрос уже задавали их службе поддержки. Вот их ответ ниже. 

Ucoz.jpg  

А вообще - дался Вам этот Ucoz?! :wacko:

Бесплатных конструкторов и без них хватает, где реклама - есть, конечно, но не лезет во все дыры. :ohmy:

 

В своё время изучал разные конструкторы сайтов.

Если интересует, то я сохранил информацию о них в разделе "Конструкторы сайтов"

 

Успехов! :)


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