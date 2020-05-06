Изменить аддрес сайта

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Отправлено Вчера, 17:52
Как изменить адрес своего сайта на ucoz?
Изменить адрес сайта на Ucoz уже не удастся.
Такой вопрос уже задавали их службе поддержки. Вот их ответ ниже.
А вообще - дался Вам этот Ucoz?!
Бесплатных конструкторов и без них хватает, где реклама - есть, конечно, но не лезет во все дыры.
В своё время изучал разные конструкторы сайтов.
Если интересует, то я сохранил информацию о них в разделе "Конструкторы сайтов".
Успехов!
Сделать можно всё!
Нужно желание, настойчивость и время.
Сайт - "Старатель Интернета"
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