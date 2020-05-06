Не могу не поделиться радостью. Дочка выходила замуж. Мы очень хотели, чтобы она выглядела очень красиво и нам это удалось. Мы купили фатин и пошили ей платье. Она была неотразима. Это было очень приятно. Оказалось, что на этом сервисе https://www.svadbatk...n-goroh-no-3060, можно купить ткани не только для свадьбы. Заходите, смотрите, выбирайте!
Ткани
Автор темы AlexNag, Сегодня, 00:25
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