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Ткани

Автор темы AlexNag, Сегодня, 00:25

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#1 AlexNag

AlexNag

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Отправлено Сегодня, 00:25

Не могу не поделиться радостью. Дочка выходила замуж. Мы очень хотели, чтобы она выглядела очень красиво и нам это удалось. Мы купили фатин и пошили ей платье. Она  была неотразима. Это было очень приятно. Оказалось, что на этом сервисе https://www.svadbatk...n-goroh-no-3060, можно купить ткани не только для свадьбы. Заходите, смотрите, выбирайте!


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