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Leadgid - международная финансовая партнерская сеть CPA

Автор темы LeadGid, Сегодня, 13:52

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#1 LeadGid

LeadGid

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Отправлено Сегодня, 13:52

Leadgid — финансовая партнерская сеть, помогающая банкам эффективно использовать возможности интернета,
а вебмастерам — монетизировать трафик с максимальной выгодой.
 
Ежемесячно мы доставляем миллионы заинтересованных клиентов банкам и финансовым организациям в России и Европе.
  • лучшая служба поддержки среди всех CPA сетей (#1 в рейтинге AdIndex Lodging Quality. Technologies, Лучшая МФО партнерская программа 2019 по версии Gdetraffic Affiliate Awards)
  • эксклюзивы для профессионалов в 30 странах
  • беспроигрышные конкурсы для вебмастеров
  • поддержка начинающих
  • проверка качества трафика на каждом этапе
  • стабильные и быстрые выплаты
 
Мы специализируемся на CPA с 2012 года.
 
Leadgid — международная финансовая партнерская сеть.
> 500 клиентов в 30 странах. 700.000 лидов ежедневно.

 

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