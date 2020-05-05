Leadgid - международная финансовая партнерская сеть CPA

Leadgid — финансовая партнерская сеть, помогающая банкам эффективно использовать возможности интернета,
а вебмастерам — монетизировать трафик с максимальной выгодой.
Ежемесячно мы доставляем миллионы заинтересованных клиентов банкам и финансовым организациям в России и Европе.
- лучшая служба поддержки среди всех CPA сетей (#1 в рейтинге AdIndex Lodging Quality. Technologies, Лучшая МФО партнерская программа 2019 по версии Gdetraffic Affiliate Awards)
- эксклюзивы для профессионалов в 30 странах
- беспроигрышные конкурсы для вебмастеров
- поддержка начинающих
- проверка качества трафика на каждом этапе
- стабильные и быстрые выплаты
Мы специализируемся на CPA с 2012 года.
Leadgid — международная финансовая партнерская сеть.
> 500 клиентов в 30 странах. 700.000 лидов ежедневно.