Leadgid - международная финансовая партнерская сеть CPA

Отправлено Сегодня, 13:52

Leadgid — финансовая партнерская сеть, помогающая банкам эффективно использовать возможности интернета,

а вебмастерам — монетизировать трафик с максимальной выгодой.

Ежемесячно мы доставляем миллионы заинтересованных клиентов банкам и финансовым организациям в России и Европе.

лучшая служба поддержки среди всех CPA сетей (#1 в рейтинге AdIndex Lodging Quality. Technologies, Лучшая МФО партнерская программа 2019 по версии Gdetraffic Affiliate Awards)

эксклюзивы для профессионалов в 30 странах

беспроигрышные конкурсы для вебмастеров

поддержка начинающих

проверка качества трафика на каждом этапе

стабильные и быстрые выплаты

Мы специализируемся на CPA с 2012 года.

Leadgid — международная финансовая партнерская сеть.

> 500 клиентов в 30 странах. 700.000 лидов ежедневно.