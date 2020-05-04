Крепкая броня смотреть полный фильм в HD 2020 KvdXu

Отправлено Вчера, 19:57

Крепкая броня .











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Подходит к концу обучение Василия в танковом училище, после которого молодой человек намерен тут же отправиться на фронт бить врага. Однако перед окончанием парень успевает влюбиться, что рождает в его сердце целую волну новых чувств, за которое он с еще большим энтузиазмом готов бороться с захватчиками, пришедших и разрушивших мирное существование обычных людей. Впереди его ждет отправка на фронт и самое крупное танковое сражение на Курской дуге, где у танкиста будет возможность показать вражеским завоевателям насколько крепкая броня у его танка и насколько огромно его желание вернуть мирное время в свою страну...





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