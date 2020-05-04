321-я Сибирская смотреть полный фильм в HD 2020 gyWq

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. Весной 1942 года была создана 321-я Сибирская дивизия, в которую вошли бойцы буряты, якуты и жители Читинской области. После прохождения военной подготовки уже летом дивизия была отправлена на юг России. Здесь на Донской земле шли кровавые бои с немецкими оккупантами и сибиряки тут же оказались гуще батальных сражений. В центре фильма два брата-солдата из 321-й Одон и Золто, которые стараются присматривать друг за другом, но война то и дело разлучает их. Так получилось, что младший брат Одон оказался среди прочих бойцов в полу-разрушенном Сталинграде, где в тот момент шла ожесточенная битва за город. Золто пытается из-за всех сил попасть туда и биться плечом к плечу вместе с братом.





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