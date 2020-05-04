Шугалей смотреть полный фильм в HD 2020 8xOua

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Шугалей (2020) смотреть полностью











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Российские социологи, Максим Шугалей и его спутник и переводчик Самер Суэйфан, отправляются в страну, разрываемую на части воинствующими группировками, по официальному приглашению. Их задача — проведение исследования, которое должно было бы положить конец боевым действиям. Однако в ходе работы в их руки попадает информация, которая может дорого стоить «марионеточному» правительству и не должна просочиться за пределы Ливии. В результате похищения русские специалисты оказываются в частной тюрьме и больше года, переживая пытки и унижения, ждут хотя бы официального обвинения. Дипломатические попытки мирно решить вопрос заходят в тупик, и российская сторона начинает готовить спасательную операцию. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UaguO33g Шугалей смотреть онлайн HD фильм pdGTnve 6ZyHHc Шугалей смотреть онлайн 2020 в хорошем качестве dggRuz jPLIW Шугалей смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 zT7Et dG8ptyY Шугалей смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеHr5t3m Шугалей новые фильмы 2020 года смотреть онлайн XnA1r 7SmbES Шугалей смотреть фильм 2020 онлайн в качестве бесплатно hJJoQ Шугалей смотреть онлайн качество новые фильмы FGeeQ Ep5H3 Шугалей фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии mElXQ8 Шугалей фильмы 2020 смотреть онлайн лучшие новинки кино Ki0qD KW1Bv Шугалей смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн aqEv5R Шугалей 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском nOnP1