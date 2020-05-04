Добрый день! Мы команда из четырех человек:
1 на бас
2 пхп
1 админ
Ищем еще двоих, которые умеют программировать и могут показать что-то из своих работ.
Задачи приходят 1-2 в неделю, в основном рассчитываем работать в паре (бекенд\фронтенд).
Оплата сдельная по проектам.
Есть как свои проекты, так и частные обращения.
P.S. Рассмотрим начинающих тоже. Если вы не можете стабильно работать, имеете привычку пропадать и срывать сроки, просьба не писать.
Общаемся с вами, смотрим ваши навыки. Можем дать платный тест, свои деньги на тесты есть.
telegram для связи: @ok77ok77
Поиск кодера в команду. PHP, Pyton. На постоянку.
#1
Отправлено Сегодня, 15:40
Добрый день! Мы команда из четырех человек:
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