Поиск кодера в команду. PHP, Pyton. На постоянку.

Отправлено Сегодня, 15:40

Добрый день! Мы команда из четырех человек:

1 на бас

2 пхп

1 админ



Ищем еще двоих, которые умеют программировать и могут показать что-то из своих работ.

Задачи приходят 1-2 в неделю, в основном рассчитываем работать в паре (бекенд\фронтенд).

Оплата сдельная по проектам.

Есть как свои проекты, так и частные обращения.



P.S. Рассмотрим начинающих тоже. Если вы не можете стабильно работать, имеете привычку пропадать и срывать сроки, просьба не писать.

Общаемся с вами, смотрим ваши навыки. Можем дать платный тест, свои деньги на тесты есть.



telegram для связи: @ok77ok77