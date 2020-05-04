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Поиск кодера в команду. PHP, Pyton. На постоянку.

Автор темы getsend, Сегодня, 15:40

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#1 getsend

getsend

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 15:40

Добрый день! Мы команда из четырех человек:
1 на бас
2 пхп
1 админ

Ищем еще двоих, которые умеют программировать и могут показать что-то из своих работ.
Задачи приходят 1-2 в неделю, в основном рассчитываем работать в паре (бекенд\фронтенд).
Оплата сдельная по проектам.
Есть как свои проекты, так и частные обращения.

P.S. Рассмотрим начинающих тоже. Если вы не можете стабильно работать, имеете привычку пропадать и срывать сроки, просьба не писать.
Общаемся с вами, смотрим ваши навыки. Можем дать платный тест, свои деньги на тесты есть.

telegram для связи: @ok77ok77


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