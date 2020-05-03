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Бесплатная Forex аналитика и сигналы + чат трейдеров

Автор темы xpammer, Сегодня, 09:42

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#1 xpammer

xpammer

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 09:42

Доброго времени суток.
 
Представляю телеграм канал посвященный качественной аналитике и торговым сигналам по Forex. Аналитика выходит несколько раз в день с конкретными сигналами и комментариями без "воды".
 
Данный канал это оптимальный вариант для тех, кто находится в поиске надежного сервиса. Здесь вы найдете технический анализ рынка Forex, торговые обзоры, которые представляют собой разбор и пояснения ситуации на рынке с применением различных методик: от графических шаблонов и мониторинга уровней до пояснения сигналов практически всех индикаторов, доступных на платформах MT4/MT5.
 
Сервис полностью бесплатный, прозрачная статистика. 
 
Торгуйте прибыльно.
 
Подписка: https://t-do.ru/trader100

 


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