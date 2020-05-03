Бесплатная Forex аналитика и сигналы + чат трейдеров

Отправлено Сегодня, 09:42

Доброго времени суток.

Представляю телеграм канал посвященный качественной аналитике и торговым сигналам по Forex. Аналитика выходит несколько раз в день с конкретными сигналами и комментариями без "воды".

Данный канал это оптимальный вариант для тех, кто находится в поиске надежного сервиса. Здесь вы найдете технический анализ рынка Forex, торговые обзоры, которые представляют собой разбор и пояснения ситуации на рынке с применением различных методик: от графических шаблонов и мониторинга уровней до пояснения сигналов практически всех индикаторов, доступных на платформах MT4/MT5.

Сервис полностью бесплатный, прозрачная статистика.

Торгуйте прибыльно.