Арбитраж трафик с нуля

Отправлено Сегодня, 20:08

Рассмотрим как заработать на арбитраже трафика с нуля и без особых заморочек.

Вы узнаете что такое арбитраж трафика и как получать целевые клики всего за 70 копеек.

Курс расчитан для новичков. Вы получите готовый "блеклист" для того, чтобы не сливать

Ваш бюджет впустую.

У Вас будет на руках уже готовая рекламная кампания. Всё что нужно

это повторить все настройки и получать целевой трафик в свои проекты. Блеклист составлен

для России, Украины, Казахстана и Белоруссии. Всего в базе 156 id площадок. Ваша задача

просто скопировать их и добавить в блеклист Вашей рекламной кампании. После чего Вы

обезопасите себя от слива бюджета и сэкономите много времени.

Уже после первого запуска Вы сможете заработать на арбитраже трафика с нуля. Эту базу

id площадок я собирал в течении пол года. Было слито около сотни тысяч рублей. Теперь

у Вас появилась возможность избежать слив бюджета в пустоту. Вы сэкономите себе целых

пол года времени. Курс пошаговый и расчитан для новичков в арбитраже.

Вы сможете легко продавать вебинары, семинары, коучинги, видео курсы, тренинги, книги,

услуги, сможете набирать подписчиков, рефералов в проекты и т.д. Всё это будет крайне

просто настроить. Один клик обойдётся Вам всего 70 копеек.

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