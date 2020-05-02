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Арбитраж трафик с нуля

Автор темы investor85, Сегодня, 20:08

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#1 investor85

investor85

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Отправлено Сегодня, 20:08

Рассмотрим как заработать на арбитраже трафика с нуля и без особых заморочек.
Вы узнаете что такое арбитраж трафика и как получать целевые клики всего за 70 копеек.
Курс расчитан для новичков. Вы получите готовый "блеклист" для того, чтобы не сливать
Ваш бюджет впустую.
 
У Вас будет на руках уже готовая рекламная кампания. Всё что нужно
это повторить все настройки и получать целевой трафик в свои проекты. Блеклист составлен
для России, Украины, Казахстана и Белоруссии. Всего в базе 156 id площадок. Ваша задача
просто скопировать их и добавить в блеклист Вашей рекламной кампании. После чего Вы
обезопасите себя от слива бюджета и сэкономите много времени.
 
Уже после первого запуска Вы сможете заработать на арбитраже трафика с нуля. Эту базу
id площадок я собирал в течении пол года. Было слито около сотни тысяч рублей. Теперь
у Вас появилась возможность избежать слив бюджета в пустоту. Вы сэкономите себе целых
пол года времени. Курс пошаговый и расчитан для новичков в арбитраже.
 
Вы сможете легко продавать вебинары, семинары, коучинги, видео курсы, тренинги, книги,
услуги, сможете набирать подписчиков, рефералов в проекты и т.д. Всё это будет крайне
просто настроить. Один клик обойдётся Вам всего 70 копеек.
 
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